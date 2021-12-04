拜登召開民主峰會　美將宣布財部制裁防監控倡議

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美國官員透露，參與倡議的一群國家，都擔憂在中國和世界各地，有政府和私人行為者利用數位監控和其他科技，來促使侵犯人權行為成真，並鎖定攻擊種族和宗教少數族群、記者和政治異議人士。
而美國財政部的制裁計畫，最先由美國「華爾街日報」報導。美國財政部不願提供可能遭到制裁對象的具體資訊。
美國財政部發言人說，他們還將宣布一些提案，旨在防堵貪汙官員能夠利用房地產市場漏洞圖利，以及解決企業透明度網絡的缺口，這類缺口使得貪腐更猖獗，並讓非法收益得以流入美國。
這名發言人表示：「美國財政部將採取一系列行動，鎖定從事不法行為破壞世界各地民主和民主機關的個人，這類行為包括貪汙、壓迫異己、組織性犯罪和嚴重侵犯人權。」
美國總統拜登（Joe Biden）2月發表上任後首場外交政策演說時，表明他將帶領美國重返全球領導地位，以對抗中國和俄羅斯帶頭的威權勢力。下週召開的民主峰會，將是拜登這份主張的一個測試。
不過人權團體質疑，拜登這場會議能否促使受邀國家領導人採取有意義的行動，尤其是其中有些領導人被指控有獨裁傾向。
這場虛擬峰會目的在協助阻止民主倒退，以及阻止世界各地人權和自由遭到侵蝕。在美國國務院的邀請名單上有110位參與者，但沒有中國與俄羅斯。（譯者：陳怡君/核稿：張正芊）1101204