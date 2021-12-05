新冠疫情加速數位金融普及 50歲以上使用比例增2成
新冠疫情改變人類生活，也加速數亥 金融服務的普及，國內銀行最新公布的「2021數位金融大調查」結果發現3大成長趨勢，不僅年長者使用金融服務比例成長，尤其50歲以上使用成長幅度達20%，民眾對數位金融認知度也明顯成長，客戶透過數位通路使用金融服務比例亦有大幅增加。
記者顏真真/台北報導
2021-12-05 15:15:15
為了解國人對數位金融的認知及使用狀況，中信銀行今（2021）年10月進行「2021數位金融大調查」，抽樣調查該行20歲至64歲客戶，總計回收950份有效網路問卷。從調查結果也發現，新冠病毒（COVID-19）疫情確實促使許多民眾開始使用數位金融服務，其中50歲以上受訪者使用各項數位金融服務的成長比例最顯著，幅度高達20%。
不僅如此，客戶使用數位金融服務頻率持續增加，75%的受訪者每週至少使用1次以上數位金融服務，甚至有28%受訪者每天都會使用，透過受訪者年齡交叉分析，則發現年紀越輕越常使用數位金融服務，且20至40歲受訪者中有3分之1的人天天使用數位金融服務，40至50歲受訪者每週最高使用3至4次，50歲以上受訪者則是每月最高使用2至3次。
此外，疫情促使數位金融加速普及，不分客群、年齡層或地區的受訪者，對數位金融的認知大幅提升2成。同時，客戶利用數位通路APP、Facebook或LINE使用金融服務的比例，也都較去年提升。
進一步解析不同世代需要的場景金融服務，中信銀行發現20至40歲受訪者在娛樂場景的金融服務需求較高，如看電影、觀展等購票需求；50歲以上的受訪者對健檢、醫療或是保險等健康醫療場景有感，同時也對用車、投保產險等交通場景金融需求顯著；有未成年子女的受訪者則因常繳交學費或才藝費用，對學習教育場景的金融服務需求較高。