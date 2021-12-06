buffet怎吃才回本？內行曝「必夾1物」狂吃：外面賣太貴
吃到飽餐廳因有多樣性菜色而廣受台灣人歡迎，無論聚餐或節日慶祝都非常適合，近日就有一名網友好奇問「buffet吃什麼才能回本？」貼文曝光立即引起熱議，不少網友秒點名海鮮類：「海鮮好回本，如果剛好有龍蝦跟帝王蟹就得狂吃囉」、「我去那種都只挑龍蝦或蝦子吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 15:07:13
該名網友2日在臉書「爆廢公社」中貼文，只見他正在吃到飽餐廳用餐，桌面上有許多未吃完的餐點，不過卻不知道該吃哪一盤CP值較高，因此好奇問：「buffet吃什麼才能回本？」
貼文一出，不少網友秒點名「海鮮類」，「海鮮好回本，如果剛好有龍蝦跟帝王蟹就得狂吃囉」、「我都是吃螃蟹、蝦子、牛肉、干貝這些」、「生蠔、海膽、阿拉斯加巨蟹腳、三文魚」、「我去那種都只挑龍蝦或蝦子吃」、「海鮮類比較划算，外面賣太貴了」、「當然是吃海鮮啦！有吃牛肉的牛肉也是不錯的選擇」、「蝦蟹貝類」、「螃蟹、龍蝦、和牛、海膽，選一些較高級食材」。
不過，也有網友認為，「吃到飽的心態需要調整，吃飽就閃人了，吃回本找罪受」、「吃回了本錢，糟蹋了健康」、「不在乎吃回本的，只要聚餐開心就好」、「吃到開心就回本了」、「吃自己喜歡的東西，心情愉快就回本了」、「當然吃自己喜歡吃的，為了回本而吃實在太累了」、「總想吃回本蠻累的，不是享受是種半折磨」、「吃自己喜歡的，多吃一點不同的想嘗試的，吃得開心就好」。（編輯：賴禹妡）