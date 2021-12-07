麥當勞「1服務」逐漸消失？他進店秒愣住 客全懂：很省
知名連鎖速食品牌「麥當勞」因旗下商品多樣化，而深受大小朋友喜愛。不過，近日就有網友以「麥當勞的內用區漸漸消失了？」為題發問，表示發現麥當勞內用區越來越少，而掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 18:51:25
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己偶爾會到速食店坐著享用餐點，但他坦言「近來發現有些位於北市的麥當勞店面，其座位區開始縮水，有的店甚至在裝潢後直接把座位區封起來，連一個位子也沒有，有的則是少少的位子」，這讓他不解詢問「請問有沒有大大知道這是怎麼一回事呢？麥當勞是不是逐漸要轉為純外賣的店型啊？」
問題曝光後，瞬間就引發眾人討論，「不好嗎？減少一群屁孩佔位置」、「很多兩層都變一層，座位我覺得還好，每次去大部分還是有位子坐」、「原來有人內用喔？不都是叫外送」、「多蓋幾條得來速比較實在」。
其中也有人分析關鍵，直言「省租金，有的兩層變一層」、「就趁著外送崛起，縮減內用空間，減少店面租金也減少人力支出」、「開放內用還要多排員工整理環境、垃圾桶不開放省很多」、「主要是現在外帶業興盛」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《麥當勞不賣蘋果派、麥香雞！這些門市變動 原因網全崩潰》，台灣麥當勞曾證實，因考量部分餐廳的營運空間限制，將因地制宜重新調整菜單，目前麥當勞興隆、指南、忠孝八和南港等分店，皆陸續進行菜單調整，另外指南、南港店因考量空間運用，亦取消內用服務。（編輯：陳雅雲）