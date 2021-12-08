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該公司先前才推出俗稱「口水機」的專業版（醫用版）唾液PCR核酸檢測系統，並獲食品藥物管理署醫材緊急使用授權（EUA）資格後，在2021台灣醫療科技展，展出未來可望用於「居家檢測」的唾液PCR篩檢平台，生技公司董事長廖本揚表示，「把實驗室的大型設備縮小成檢測儀器，搭配拋棄式的測試套件，提供民眾在家就能進行PCR。」操作上相當簡單明瞭，使用者只須收集唾液並加熱，接著加入緩衝液搖勻，再將樣本注入機器中的生物晶片，並靜待結果出爐。
廖本揚表示，唾液的成份非常複雜，因此我們處理唾液的核心技術，是以生物晶片利用「電濕潤」的技術移動檢體微滴，創造反覆升溫、降溫的效果，讓微滴在不同溫度區域中反覆來回，加速核酸擴增的反應，最後檢體落入微型的乾式洋菜膠執行電泳，電泳過程中找到新冠病毒的訊號，並由AI直接判讀，才能在短時間內完成PCR。
在家操作簡單便利且無痛 可降低醫療人力、時間成本
對於防堵病毒擴散而言，檢測的頻率是重點，廖本揚表示，唾液採檢相較鼻咽採檢還有一個優勢，「我曾經看過一則新聞，在中國雲南的小城鎮裡，小孩子在一年內反覆戳了74次鼻子，所以對於特定族群來說，鼻咽採檢是很痛苦的過程」，家用版唾液PCR系統平台，因而強調便利性跟無痛的採檢過程。
相較居家抗原快篩只需20分鐘，家用版的唾液PCR約莫需要75分鐘檢測，雖然所花時間較長，但比起以往將檢體送到中央實驗室進行分析，需花上4小時甚至幾天的時間才能等到結果出爐，已是便利許多。廖本揚補充，機器上還有螢幕可以指引民眾整個操作過程，因此不管是6歲小孩，或70歲長者，透過互動式操作，皆能順利完成篩檢，檢測結果還可以發送簡訊到手機。
希望早日通過EUA 期盼居家唾液PCR問世
至於家用版的唾液PCR準確度如何？廖本揚表示，根據已獲的食藥署核准的專業版唾液PCR檢測系統，臨床實驗數據的靈敏性為90%，特異性為100%，廖本揚希望家用版的唾液PCR機器也能盡快通過EUA，但由於國內疫情控制良好，確診案例的樣本數不多，時程較難估算，近期也正規劃將機器送往爆發Omicron變異株疫情的南非地區，進行實驗研究。
廖本揚強調，最終期望建立一個完整多元的平台，COVID-19的病毒檢測只是其中一個項目，只要能透過唾液檢查出來的疾病，舉凡口腔、腸胃道疾病，或是檢測生物標記的胰臟癌，推出一系列居家檢測機器，達到家用健康照護的目的。
資料來源：健康醫療網 PCR篩檢不用戳鼻孔了 「在家吐口水」揪出新冠病毒
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