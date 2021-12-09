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湯圓啥口味最頂？人氣花生竟奪第2　冠軍稱王：賣到沒貨

▲一年一度的冬至將近，吃湯圓是國人過節的重要習俗，就有網友好奇詢問「湯圓喜歡什麼餡？」而引起老饕們討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一年一度的冬至將近，吃湯圓是國人過節的重要習俗，就有網友好奇詢問「湯圓喜歡什麼餡？」而引起老饕們討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-09 10:48:55

一年一度的冬至將近，吃湯圓成為不少國人過節的重要習俗，在冷冷的寒冬中吃上一顆暖暖的湯圓，對老饕來說無疑是一大享受。對此，就有網友好奇詢問「冬至快到～湯圓喜歡什麼餡？」而引起台人分享心目中的第一名口味。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己最喜歡芋泥口味的口愛，但她無奈指出該餡料很少在店家出現，「芝麻花生雖然普普通通但也是吃不膩，反而那些抹茶、奶茶新潮口味我比較不大喜歡」，最後她則好奇詢問大家「都愛什麼餡呢？」

▲湯圓示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇大家喜歡湯圓包什麼餡？（示意圖／翻攝pixabay）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「肉的，我愛鹹湯圓～」、「吃了一次抹茶就變死忠粉絲了」「鹹的，黑豬肉」、「之前義美的芋泥好吃」、「我只吃紅白湯圓」。

其中經典的「芝麻口味」則是被最多老饕點名，「芝麻，而且要純芝麻」、「芝麻唯一選擇+1，其他都是邪魔歪道」、「鹹的或芝麻」、「芝麻！！」、「芝麻！肉餡！芋頭！」、「芝麻啊！超常缺貨==」。

另外「花生口味」也被許多人提及，「芝麻跟花生還是最經典，其它都嚐鮮，不會特別想回購」、「芝麻花生都愛，但愛花生多一點點」、「花生每次都賣到沒貨」、「花生唯一選擇」、「硬要選，我選花生」。（編輯：陳雅雲）

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