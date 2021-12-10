泡麵不健康一直吃？男抖「真實理由」 4萬人愣：有道理
泡麵因為其便宜且便利的特性，成為不少人主餐以及宵夜的首選，不過眾所皆知的是，泡麵因為做成即食食品，內含相對較高的油脂以及鈉含量，吃多對身體健康會造成負擔。而就有網友分享「泡麵明明不健康，卻還是會吃的原因」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 09:11:51
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「最近有一個專家說，吃泡麵的那個紙碗不健康，我當時就笑了，你懂泡麵嗎？我都混到吃泡麵了，還在乎見不健康？」並且附上自己正在倒熱水到紙碗泡麵的畫面，相當逗趣的謬論，意外掀起討論。
貼文一出，吸引約4萬人按讚留言「笑出來，說實話的人不多了」、「莫名其妙被說服了」、「你說得有道理.....」、「突然懂了一些什麼」、「這跟吃鹹酥雞說要多一點青菜一樣」、「好有道理，完全不能反駁」、「聽你講完，突然覺得沒毛病了」、「專家說的是有道理，不過你的更精闢，給你一個愛心」。
而事實上，雖然該網友是逗趣發言，但其實泡麵確實沒那麼健康，食藥署也曾建議民眾吃泡麵時採取三大步驟，分別為「少放調味包且泡麵湯不要喝完」因為泡麵調味包的鈉含量通常都非常高；「泡麵先燙再煮」第一次泡麵的水要倒掉，因為泡煮過程中，麵體裡的油脂會釋出，倒掉第1次煮泡麵的水，可以降低麵條的含油量，也能減少麵條吸附油脂，減輕人體吸收的負擔；「多放點蔬菜一起煮」才能均衡攝取營養素，健康吃美味的泡麵。（編輯：張嘉哲）