苦瓜湯太苦不愛喝？老饕曝「挑選密技+1招」：味道好很多
苦瓜清熱解毒，是許多媽媽煮湯的健康首選，就有名網友說明自己在國外買綠苦瓜煮湯後，味道苦澀不堪，詢問是否有去除苦味的良方，就有老饕分享自己的經驗，說明苦瓜煮湯必須選擇白苦瓜，去除裡面的內囊後反覆汆燙，這樣方法煮出來的苦瓜湯一定甘甜許多。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 15:27:22
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，說明國外近期天氣漸冷，於是自己用電鍋煮了碗苦瓜排骨湯暖身，但綠苦瓜煮出來的湯相當苦澀，故詢問眾網友是否有去苦良方「請問要怎麼煮才能去掉苦味？」
網友首先說明煮苦瓜湯必選白苦瓜，「買白苦瓜」、「綠苦爪不能煮湯，那是另外品種，可炒鹹蛋。煮湯是用白色的」。若要進一步去除苦味，則要先把苦瓜內囊（白膜）刮掉，加鹽浸泡後多次汆燙，即能減少大部分的苦味「加鹽浸泡醃漬，也可以在涼拌、烹調之前，用鹽水先醃漬半小時，可去掉些微苦味」、「汆燙冰鎮，先汆燙可降低苦味，燙苦瓜的時間不要太長，約2分鐘即可」、「白膜刮乾淨，切塊燙水，還會苦繼續上一步」。
要讓湯頭更加升級的話，則可加入以下配料「加蔭瓜=甘苦味」、「加根剝皮辣椒吧」、「加點小魚乾味道會差很多」、「不要煮清湯，加點蔭鳳梨帶點甘帶點苦帶點酸甜的味道，就不會只有苦味」。 （編輯：李惠婷）