女兒「餐盒反著吃」爸驚呆！一問原因點醒萬人：吃錯20年
孩子在成長的過程中，往往都會接受父母的基本觀念教育，像是筷子正確拿法等等，都是在既定框架裡面的常識。不過，近日一名爸爸就發現，國小4年級的女兒每次都是反著使用餐盒，將盒蓋朝向自己，仔細一問原因後，也讓爸爸非常吃驚，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 09:42:55
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片表示「女兒每次吃飯時，都會將餐盒的蓋子朝向自己，不向一般我們的蓋子是朝另外一邊，有一次問她為什麼都這樣吃，結果女兒說『這樣才不會掉得到處都是』」這也讓該名父親驚呼「吃過這麼多的餐盒，原來這才是正確的吃法！」
貼文一出，網友紛紛回應「好聰明＝＝不受限教育上的框架」、「這樣等於把餐盒蓋當作盤子！很棒欸」、「白白吃了20年的便當，原來都吃錯方法了」、「這個邏輯思維活了30幾年都沒想到」、「傻眼....這小妹妹真聰明」、「謝謝妹妹讓所有大人長知識」。
另外，也有不少人大讚「蓋子上的醬汁都會弄髒頭髮和額頭，用這招就不會，這孩子真的懂吃耶」、「爸爸要栽培一下，他揭開餐盒的正確吃法，讓大人上了一課」、「未來是人才啊！根本生活智慧王」。（編輯：張嘉哲）