台灣故事《美國女孩》登香港　張艾嘉現身支持

榮獲今年金馬獎四項大獎的最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影與觀眾票選最佳影片的《美國女孩》，在上映10天左右全台票房1085萬台幣，導演阮鳳儀在這個週末也在各大戲院穿梭映後座談，幾乎有80%的觀眾都淚灑戲院、哭濕口罩，許多人也在映後特別感謝導演拍出《美國女孩》，讓他們內心一些缺口都被彌補起來。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-13 13:00:00
同時《美國女孩》於12月9日在香港上映，並做了一場名人試片場，包括導演張艾嘉、導演劉偉強都紛紛來站台。在香港的影評網路上《美國女孩》也獲得4.9分的超高評價，甚至也有影迷認為這是林嘉欣版的《女人四十》，許多給出5分評價的影迷也紛紛表達：「一套完成度很高，描寫台灣家庭關係的片」「導演對媽媽及家人的真情愛意表白」「新演員實至名歸」「新導演之作值得一看」「一部充滿家庭點滴的好戲」等評語。
香港在週五也特別安排了導演阮鳳儀與監製林書宇的線上視訊座談，林書宇導演提到自己看到劇本相當有感，因為自己也有相同的經歷：「從美國回台灣，哥哥也是吵著要回美國的不適應等等。上映一週許多觀眾也把自己的故事告訴阮鳳儀導演，從電影中看到的他們自己。因為這部電影非常真實，所以可以觸動觀眾。」
導演阮鳳儀覺得林書宇是一個嚴格的老師，在修改劇本的階段就像是一種寫論文的痛苦過程，林書宇說他只是一直不斷地提出問題，然後阮鳳儀就在來來回回的過程中大概修了18次，讓她覺得蠻痛苦的，但是也琢磨出最後令人驚豔的成品。主持人也提到自己似乎走進了導演的家裡，偷窺了母女之間的爭執吵架是否是一件很困難的事？但是阮鳳儀覺得：「對自己來說撰擬虛構的故事比較困難，有一個原型人物比較容易掌握。自己也對於家庭故事最有感覺，雖然很個人，卻可以從個人中找到深度和普世性！」