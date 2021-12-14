首次合作劉以豪　鄧麗欣爆料：他很調皮！

劉以豪日前為新電影《白晝如焚》出席開鏡拜神儀式，由陳嘉上監製、李保樟導演、出席演員包括劉以豪、鄧麗欣、呂良偉及李靖筠等，演員們齊聚分享拍攝點滴，女主角鄧麗欣與以豪是首度合作，2人在片中飾演一對青梅竹馬的戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身份之謎，可形容是愛恨交纏，將經歷一段錯綜複雜又糾結離散的感情，展開一場複雜的人性對決。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-14 13:03:00
談起合作感受，鄧麗欣透露認識以豪後，才發現對方跟自己印象有相當大的反差萌，「對以豪的形象是《比悲傷更悲傷的故事》電影入面的他，文靜而又憂鬱。原來真實的他是一個陽光大男孩，而且很調皮！」劉以豪則大爆與鄧麗欣有不言而喻默契，「我們在開拍前不認識也未有機會接觸，不過在一起演戲的時候，不知為何感覺有很熟悉的感覺，好像已經認識了對方很久，所以很快就培養到默契。」二人開拍前僅有過視訊會議，進劇組後發揮演員專業火速入戲。
好奇拍攝前針對角色做了哪些準備，二人都笑言：「沒有準備就是最好的準備。」鄧麗欣表示：「雖然角色相當複雜，不過我沒有特別去設計角色，主要準備好自己的心情，放下既定印象，去融入角色，相信角色所擁有的一切。」劉以豪則形容：「每次到現場都將自己歸零，用上最真實的狀態去跟鄧麗欣見面，我相信現場的狀態是最好最真實的。」