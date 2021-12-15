醫：新冠、流感、肺炎鏈球菌疫苗打滿 提升秋冬保護力

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郭欣平醫師指出，台灣新冠肺炎本土疫情獲得有效控制，但國際上仍出現具威脅性的Omicron新變種病毒株，防疫仍不可鬆懈。目前國內也進入流感、肺炎鏈球菌的高峰期，民眾在注射新冠疫苗之餘，建議同時接種流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，更有助提升保護力，流行性感冒疫苗每年都要施打，13價的肺炎鏈球菌只要打一次，則可以保護5-10年以上。
郭欣平醫師說，新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌三者，雖然傷害程度不同，但皆對人體呼吸道有害，症狀也非常相似，可能出現咳嗽、喉嚨不適、發燒等症狀，也都有可能進入重症及死亡，若不幸感染一種以上，對健康而言更是雪上加霜，提醒民眾在防範新冠疫情之下，也得慎防另外兩者。
以較為常見的流感病毒來比喻，其有如先遣部隊，一般而言殺傷力不高，但一樣有可能致命，通常在進入呼吸道後會一路破壞呼吸道，後續若染上新冠病毒或肺炎鏈球菌，將有如重裝部隊、特種部隊一般大舉入侵，病菌的侵害將易如反掌，重症、死亡的機會將大幅提升。
「新冠、流感、肺炎鏈球菌，3種疫苗都打提升保護力！」。郭醫師也補充，現階段新冠疫苗覆蓋率第一劑已超過7成以上，第二劑也超過3成，甚至已經開打第3劑，建議民眾可追加施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，這三種疫苗皆對防範三種病菌的重症有所幫助，而美國研究也發現，施打肺炎鏈球菌疫苗後感染新冠病毒，其重症、死亡率明顯下降了３成左右。特別是年長者、慢性病、肥胖、有慢性咳嗽等慢性呼吸道疾病、孕婦、幼童、老菸槍等高風險族群，可先與醫師評估討論，盡早補打這兩種疫苗，加強提升自我的保護力，並建議接種疫苗前後需間隔２~４周 。
進入流感季，可能出現患者輕忽的問題，雖然現在民眾普遍防疫意識相當高，若有不適症狀都會有所警覺，不過若症狀並無大礙，往往容易讓人心想「沒這麼倒楣吧？」。因此也提醒，若有可疑的呼吸症狀出現，建議盡早至醫院檢查，以免因疏忽或害怕而耽誤病情治療的黃金期。