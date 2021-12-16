茹絲葵貴桑桑「為何仍超夯」？行家揭2關鍵：牛排界傳說
牛排因香氣迷人而深受不少老饕喜愛，其中「茹絲葵經典牛排館」主打高品質牛排，雖然價位不斐，但仍吸引不少民眾喜愛。不過，就有網友好奇詢問「茹絲葵好吃的都在哪裡？」而引來行家曝光2大關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 15:37:22
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己本身很愛吃日本和牛，「但是和牛大部分都是做燒肉比較多，豐富的油脂，入口即化，就算厚一點的牛排，也是讓人感受不到」。而他指出聽聞茹絲葵牛排相當厲害，某天終於踏入店面享用。
但原PO話鋒一轉，坦言自己相當失望，認為「是所謂期待越大，失望越大嗎？那種感覺大概就是，車夫說等會送來的很甜，結果送來的是小甜甜」。讓他納悶詢問「茹絲葵好吃的點到底在哪裡呢？比起和牛真的感覺不到他的魅力啊，就是滿嘴牛味的肉排而已」。
貼文曝光後，瞬間就引起眾人討論，「一個美牛，一個和牛，這兩個本來就差很多，和牛適合細細品嘗，美牛適合大塊朵」、「教父勝，茹絲葵真的普」、「看個人口味和喜愛而已」、「只想吃肉去教父，帶女朋友去茹斯葵」、「跟跑車一樣，只是因為貴」。
但也有老饕指出，茹絲葵最強優勢在於服務和甜點，「生日去吃，最大差別就是茹絲葵的牛排不用加任何調味就好吃，而且價錢在牛排店中並沒有比較貴，少數連鹽都不用撒就讓我吃完的」、「服務跟甜點都不錯，牛排在現代有這麼多選擇，甚至容易自己買到高等級的肉，其實吃起來真的沒那麼驚豔」、「馬鈴薯泥才是本體，牛排界傳說啊」。（編輯：陳雅雲）