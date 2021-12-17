buffet員工上班都吃什麼？女抖出「真相」跪了：跟山一樣
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽等等，但你是否好奇，這些餐飲業的員工們，在休憩的時間，員工餐都吃些什麼呢？近日，就有網友分享自己的員工餐，結果釣出各式餐飲員餐大比拼，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 10:40:00
原PO在「Dcard」貼文指出「先前剛從点爭鮮離職，回味一下在那裡的日子，只能說最想念的就是員工餐，說實在的，比起我以前在其他餐廳打工來說，他們員工餐真的有夠大氣，分了A、B、C餐，份量就跟去外面吃定食一樣，我最常吃的就是B餐，而且完全免錢。」
只見貼出的照片，每種類型的餐點都各有特色，有日式壽司、炸物、花蛤蜊湯、燒烤串、丼飯等等，看起來相當豐富。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「活了這麼多年沒有看過這麼豐盛的員工餐，現在看到了，好羨慕啊」、「天啊，這種菜色不用錢？」、「那滿出來的蛤蜊QQ」、「我可以為了這個去打工」、「我完全可以為了這個去上班」。
另外，也有不少餐飲業的工讀生表示「之前饗食天堂打工，員工餐是那梯次客人，用餐結束後剩下的食物，buffet有生魚片、酥皮濃湯、肋排、披薩都有，我每次都夾的跟山一樣高....下一梯次的食物會全部換新的」、「以前在美式漢堡店打工，那邊的員工餐絕對是前幾名，漢堡跟義大利麵正常2、3百，員工價30塊」、「大戶屋的員工餐，就是跟客人一樣想吃什麼定食就點什麼定食，一份60~80元，超級划算」、「之前在烤肉店打工....下班打烊全店直接吃烤肉」。（編輯：張嘉哲）