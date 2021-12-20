關心外籍漁工辛勞！漁業署辦理義診義剪、歲末晚會

《四方報》報導，為感謝外籍船員整年的辛勞，漁業署19日在新北市野柳漁港舉辦義診義剪活動，並同時在高雄市中芸漁港辦理2021港邊星光歲末晚會，關心外籍漁工的健康並紓緩他們平時工作的勞累。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-20 18:30:48
漁業署與萬里區漁會、國立臺灣大學醫學院附設醫院及新北市中醫師公會，在新北市野柳漁港共同舉辦義診義剪活動，安排對野柳及附近漁港逾250名外籍船員測量身高、體重、血壓及視力等檢查，關懷外籍船員健康；並特別安排職業醫學科及中醫到場，提供穴位指壓、推拿、針灸、刮痧、拔罐等中醫療法，舒緩外籍船員工作上的勞累。現場也提供東南亞風味美食，以感謝外籍船員辛苦為臺灣漁業打拼，並發送浴巾、護照包等印有申訴管道之宣導品，使外籍船員瞭解相關權益措施。
漁業署當日亦與高雄市政府、林園區漁會、社團法人台灣國際海員漁民權益保護協會及台灣基督長老教會平安基金會所屬海員漁民服務中心等單位，共同至高雄市中芸漁港舉辦「2021港邊星光歲末晚會」，藉由精彩的表演節目、有獎徵答及卡拉OK活動，帶來歡樂使外籍船員放鬆心情，減輕工作壓力。
漁業署表示，為照顧外籍船員返港生活及休憩空間，目前在萬里、深澳、興達港及前鎮等漁港已設置23處淋浴間，供應熱水提供外籍船員盥洗，讓疲憊的身心得以紓解；及設置15處祈禱室或休憩場所，供外籍船員進行宗教禱告儀式或休憩活動。未來將持續關懷來臺灣工作之外籍船員，並完善漁港周邊船員休憩相關措施，提供外籍船員在港期間使用，以提升外籍船員之生活條件。