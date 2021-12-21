媽媽的手路菜　「大大廚房」異國風情下享家常料理

二層樓的挑高空間、璀璨的水晶吊燈、帶著歐式風格的陳設，賣得是傳承媽媽的家常料理。JENNIFER 23歲出國，遠嫁法國數年，因為想念家的味道，所以決定回到家鄉，「大大廚房」延續媽媽的好味道，將中式傳統料理再昇華，宮保豬腳、蚵仔燒大腸、招牌芋頭飯等，這些道地的家常菜，在充滿歐式風情的氛圍下，就彷彿是在異國享受家鄉料理般，幸福而放鬆。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-21 22:49:12
JENNIFER 延續母親的精神在高雄鳳山區開了中西合併的「大大廚房」，融入夫家的西方文化氛圍與娘家的中式傳統料理，提供乾拌麵、鮮蔬、海味、湯品及各式現炒料理，餐廳不定期會有西洋表演，用音樂增添法式浪漫的生活情調。
「招牌芋頭雞肉飯」可說是古早味的昇華版，鬆軟的芋頭塊Q中帶甜，配上雞腿肉的醬香，每口都有不同驚喜，值得一試；「宮保豬腳」不同於一般的滷豬腳，製作時豬腳先以多種中藥滷至入味，再以乾辣椒等熱炒過後上桌，皮Q肉軟嫩，帶有滷汁的香、宮保的辣，會讓人忍不住一口接一口。
「黃金軟殼蟹」嚴選的軟殼蟹炸酥後，配上金沙料理，一口咬下卡滋卡滋的口感鹹香滿溢，單吃也很對味；「鮮果魚片」魚片先炸過，再搭配以百香果、柳橙等多種水果熬煮的醬汁拌炒，味道酸甜、層次豐富，十分開胃；「蚵仔燒大腸」新鮮肥美的鮮蚵、大腸、豆腐，搭配酸菜、辣椒烹煮，堆疊出Q彈、滑嫩、鮮美的多層次口感。
12月23、24日晚上將於餐廳舉辦「聖誕感恩音樂會」，邀請實力派歌手謝佳宏帶來魔力十足的吉他演唱表演，結合美食、音樂，打造驚喜不斷的聖誕饗宴。