中山大學培育外籍生成英語教學助理！打造全英學習環境

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ELTA計畫在中山大學教育研究所所長莊雪華帶領下，規劃系統性的培訓模式、研發課程模組、建置ELTA網站及入校機制等，並邀請Fulbright Taiwan學術交流基金會培訓顧問擔任授課教師，結合英語協同教學助理計畫（English Teaching Assistant, ETA）之能量與資源，發展豐富的培訓課程。計畫招募在臺的非本國籍交換生、教育部華語文獎學金受獎生或國際學位生，完成14小時的線上課程及4小時的實體試教課程，深入學習專業知識，讓ELTA設計不同學習階段的課程活動，直接進行試教教學演示，給予教學回饋，確保教學品質。
目前已有7位完成培訓的ELTA每週至中小學進行4小時的課程，課程活動結合ELTA本身文化與不同主題課程內容，包括日常生活、校園生活、動物與植物等，例如來自秘魯的Nohelia將日常生活結合秘魯當地特色，讓中小學學生認識祕魯的古蹟馬丘比丘與彩虹山，或祕魯人會用食物來形容人或心情，例如鳳梨代表不幸、紅蘿蔔代表天真等。Ksenia則分享烏克蘭的餃子（dumpling），透過學習單讓學生發想餃子的食材，學習不同食物的英文。課程皆以全英語進行互動式教學，進而培養中小學生的英語學習興趣及動機，並減緩學習英語的焦慮。
中山大學表示，未來將持續招募ELTA，預計每兩個月進行一次培訓課程，每次培訓5至10位ELTA，第一年預定媒合至15所中小學，提供優質的英語教學課程活動，協助中小學營造全英語學習情境。