一吃難忘！她逛市場挖出「古早味蔬菜」 內行驚：這超夯
蔬菜不僅種類十分多樣，且各個富含許多營養素，不少人都會多攝取以此保持身體健康。不過，近日就有女網友在市場找到「吃過一次超懷念」的古早味蔬菜，但始終不知其真實名稱。問題一出，便馬上引來老饕解答。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 14:26:23
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示「年輕的時候去嘉義梅山旅遊，吃過一次超懷念！搬到新竹最近市場才看到，有些小農會賣都會買來炒」。她緊接曬出照片，只見畫面中是一盤炒青菜，但其菜的形狀與外貌較不常見，讓她納悶詢問「我不知道這菜名是什麼，有人跟我一樣喜歡吃嗎」。
問題曝光後，就引來不少老饕曝光正解，「翼豆，楊桃豆！超好吃的！」、「角豆又稱翼豆也叫楊桃豆」、「在馬來西亞，它是料理四大天王不可缺的」、「這個菜最近好夯」、「角豆或是翼豆還有人說它叫做楊桃豆，因為形狀像楊桃」。
除此之外，還有內行們不藏私分享料理撇步，直言「我也很喜歡吃，炒小魚乾」、「我自己有種，翼豆用川燙，放芥末醬或和風醬也非常好吃」、「川燙沾哇沙米超好吃喔！！可以試看看」、「小時候外婆家有一棵，外婆會摘很多然後炒沙茶醬，好吃」。
事實上，根據《農業知識入口網》指出，翼豆又名「四角豆」，是一種耐熱蔬菜，其外型與楊桃相似，擁有極高的營養價值，不僅含有多種維生素、礦物質，亦有人體必需的多種氨基酸。（編輯：陳雅雲）