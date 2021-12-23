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特企／2022龍騰微笑創業競賽　關注國際化及永續能量

▲龍騰微笑競賽邀請全台企業挑戰。（圖／資料照片）
▲龍騰微笑競賽邀請全台企業挑戰。（圖／資料照片）

本報訊

2021-12-23 15:35:47

宏碁基金會舉辦多年的龍騰系列競賽，一向是台灣青年創業的重要里程碑與肯定，除了高額獎金之外，評審的中肯建議、來自宏碁基金會的實力奧援，都是對參賽團隊十分珍貴的產業經驗與寶藏。今年，為與全球趨勢同步、共同關注ESG永續發展，並以推動產業國際化、提升企業宏觀視野與協助台灣企業永續發展之思維，將轉型以協助企業為導向，設置「2022龍騰微笑競賽」包含「國際組」與「永續組」，透過兩組不同的核心思想，為有志提升發展與走向國際的台灣企業相互交流與提供助力。

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宏碁基金會在過去的30多年來，以龍騰微笑創業競賽之名提供技術創新者相當寬廣的舞台，持續協助青創家邁向創業的下一步，經過多年努力及各界的支持下，累積了豐碩成果。宏碁基金會陳俊聖董事長表示，「台灣在校園界投入新創的氛圍已經相當成熟，相關政府單位與民間機構都已積極投入並蓬勃發展。未來，宏碁基金會將以『促進產業升級，提昇工商管理及其相關資訊科技之研究發展』為核心，協助台灣企業提升能力、拓展視野與營運，並強化永續發展策略；宏碁集團也將全球化經營的經驗分享和輔導過程與各界分享，期望協助台灣新起之秀在經營之路上更加茁壯、發展蓬勃。」

革新現狀、組成國際台灣隊

根據宏碁基金會的觀察，台灣的新創企業或產品，在擴展的過程中除了資源不足以外，最常遇到的挑戰之一是市場規模，也就是相關的市場驗證經驗少，僅在台灣營運的市場規模不夠，限制了企業的成長。在地球村儼然成形的時代下，只要富有具價值或潛能的技術與能力，或者是企業本身營運成熟到某個階段，必定要朝向國際化的拓展進行，才能有更上一層的發展量能。

為此，宏碁基金會集結了宏碁集團的跨國與多元資源，結合基金會多年舉辦龍騰系列競賽的底蘊基礎，讓原本鼓勵青創的性質轉型為「協助企業走向國際」、「推動企業朝向ESG永續發展方向」的多元平台。

邀請全台企業　挑戰「國際組」與「永續組」

龍騰微笑競賽-國際組賽事是在2021年第四屆的宏碁龍騰微笑創業競賽首次登場的組別，經過一番激烈的競爭之後，由開發SurveyCake問卷系統的新芽科技獲得首獎。而嶄新的2022龍騰微笑競賽將延續對國際化的關注，讓有意朝國外市場挺進，或甚至已經展開海外布局計劃，但仍未能踏出第一步的企業，可透過參賽與宏碁集團的合作，提供一個吸取經驗、增加優勢的機會平台。

至於永續組方面，宏碁基金會郭劍成執行長提到本競賽重點：「ESG是全球化的趨勢，其中包含環境（Environment）、社會（Social）及公司治理（Government）3大主軸，當今全球氣候影響日漸加劇，每個人都必須要生活中落實環保作為，企業更是如此，在事業發展過程中促進環境永續發展､並與社區維持良好的互動並給予實質貢獻、抑或是透明公開、兼顧利害關係人利益的公司治理策略等，針對這三個範疇有其特殊表現的企業，都可以報名參加評比，透過龍騰微笑競賽的平台與更多有志一同的企業交流，彼此強化ESG的永續發展思維與能力。」

2022龍騰微笑競賽是一個具體而嶄新的轉型，希望透過競賽與倡議，不僅揭示了台灣企業關於經營與永續發展的重要性，更希望創造這個平台提供更多交流機會。獲獎不是最終目的，宏碁基金會希望能協助更多創業家拓展商機、擴大經營，並肩走向國際、邁向永續。本競賽的邀請收件期自12月22日起正式啟動，歡迎創業家團隊踴躍報名，詳細競賽說明請參閱以下網址：https://longterm.cheers.com.tw/

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