特企／2022龍騰微笑創業競賽　關注國際化及永續能量

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革新現狀、組成國際台灣隊
根據宏碁基金會的觀察，台灣的新創企業或產品，在擴展的過程中除了資源不足以外，最常遇到的挑戰之一是市場規模，也就是相關的市場驗證經驗少，僅在台灣營運的市場規模不夠，限制了企業的成長。在地球村儼然成形的時代下，只要富有具價值或潛能的技術與能力，或者是企業本身營運成熟到某個階段，必定要朝向國際化的拓展進行，才能有更上一層的發展量能。
為此，宏碁基金會集結了宏碁集團的跨國與多元資源，結合基金會多年舉辦龍騰系列競賽的底蘊基礎，讓原本鼓勵青創的性質轉型為「協助企業走向國際」、「推動企業朝向ESG永續發展方向」的多元平台。
邀請全台企業 挑戰「國際組」與「永續組」
龍騰微笑競賽-國際組賽事是在2021年第四屆的宏碁龍騰微笑創業競賽首次登場的組別，經過一番激烈的競爭之後，由開發SurveyCake問卷系統的新芽科技獲得首獎。而嶄新的2022龍騰微笑競賽將延續對國際化的關注，讓有意朝國外市場挺進，或甚至已經展開海外布局計劃，但仍未能踏出第一步的企業，可透過參賽與宏碁集團的合作，提供一個吸取經驗、增加優勢的機會平台。
至於永續組方面，宏碁基金會郭劍成執行長提到本競賽重點：「ESG是全球化的趨勢，其中包含環境（Environment）、社會（Social）及公司治理（Government）3大主軸，當今全球氣候影響日漸加劇，每個人都必須要生活中落實環保作為，企業更是如此，在事業發展過程中促進環境永續發展､並與社區維持良好的互動並給予實質貢獻、抑或是透明公開、兼顧利害關係人利益的公司治理策略等，針對這三個範疇有其特殊表現的企業，都可以報名參加評比，透過龍騰微笑競賽的平台與更多有志一同的企業交流，彼此強化ESG的永續發展思維與能力。」
2022龍騰微笑競賽是一個具體而嶄新的轉型，希望透過競賽與倡議，不僅揭示了台灣企業關於經營與永續發展的重要性，更希望創造這個平台提供更多交流機會。獲獎不是最終目的，宏碁基金會希望能協助更多創業家拓展商機、擴大經營，並肩走向國際、邁向永續。本競賽的邀請收件期自12月22日起正式啟動，歡迎創業家團隊踴躍報名，詳細競賽說明請參閱以下網址：https://longterm.cheers.com.tw/