都是油！他抖吃薯條「懶人洗手法」 網笑歪：真的超方便
這算是物盡其用嗎？台灣速食店眾多，不僅美味還常常推出新產品，身受台灣民眾喜愛。尤其是麥當勞的薯條更是許多網友公認最愛購買的餐點之一，只是日前一民名網友吃麥當勞時，常常沾得手指油油的，而他分享自己的「懶人洗手法」，沒想到貼文一出立刻引起網友共鳴！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 19:15:19
原PO在《Dcard有趣板》發文「吃薯條時你會這麼做嗎…」，表示小時候每次吃麥當勞薯條，因為沾了油脂，手指頭總是油油的讓他感到「很不方便」，因為不想每一次沾到一點油就跑去洗手，原PO索性那飲料杯外面凝結的水氣當成「洗手水」，將手指頭「洗乾淨」後再繼續吃！
該名網友的「懶人洗手法」曝光後，網友看了都紛紛表示：「這招我第一次聽到哈哈」、「那為什麼不直接拿紙巾擦一下就好」、「我現在都用手指筷子，可以邊吃邊滑手機」、「多得是你不知道的事」、「我直接用朋友的衣服」、「洗手間很近」、「啊這樣杯外不是油油的嗎…」。
但沒想到原PO的分享也讓不少網友笑說：「不只是吃薯條，就連漢堡、雞塊、炸雞也是，舉凡是要用手拿的一定要這樣擦哈哈哈」、「我也會！然後拿送的紙巾擦一下又可以繼續吃了」、「我也是！而且還被我朋友從小記到大，因為她說只看過我這樣」、「我也是這樣！拿飲料杯外的水洗手真的很方便」、「用飲料杯洗手是日常技能」、「飲料杯油油的我有潔癖不行欸，我都會拿紙巾沾上面的水，沾滿之後用紙巾擦手」。（編輯：陳珮瑜）