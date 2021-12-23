母親寄蔬菜給女大生！她欲煮香菇湯　切開後臉都綠了

真是尷尬了啊！做父母的總是擔心獨自在外求學或是工作的子女，人在異地過生活，難免不像在家裡備受呵護。一名女網友因為在外縣市念書，母親擔心她飲食不均衡因此寄了一些蔬菜給她，沒想到當她想用媽媽寄來的香菇煮湯時，一切開來讓她臉都綠了！
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 23:33:41
原PO在《Dcard有趣板》發了一篇「哭哭香菇」的貼文，表示自己是離鄉背井到高雄念書的大學生，母親日前寄了一些蔬菜給她，某天她突然想煮香菇湯來喝，拿出母親寄來的香菇，清洗完畢切開來之後，沒想到這根本不是香菇，而是香菇造型的「流沙包」，頓時讓她既尷尬又傻眼！
網友看了女大生搞烏龍的貼文後全都笑說：「好好笑，推～」、「藍瘦香菇」、「菇：想不到吧」、「這個我吃過哈哈哈」、「我也有吃過這個！做得超容易讓人誤會，咬一口才肯相信是流沙包」、「太逼真了吧，我還以為黃黃的是真香菇病變，好白癡」。
另外也有網友提出困惑：「清洗的時候，觸感不會覺得不對嗎」、「最好洗過不會爛掉」、「賣騙，有洗過最好會長這樣，上面一點水都沒有」、「正常的香菇下面跟外面的紋路不一樣啊…要嘛你不認識真的香菇，啊不然就是假的，而且真正的麵粉類食物就算是冷凍的碰到水也會爛掉吧」而原PO也補充自己是洗完之後才發現怪怪的，因為它「不止滴水還會吸水」，只能說廠商做得太逼真，沒仔細看真的很容易搞錯呢！（編輯：陳珮瑜）