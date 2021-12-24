烏魚子什麼吃法最頂？行家搭「1物」秒帶出甜味：夠涮嘴
不少人喜歡在過年時吃烏魚子，鹹香的滋味令人難以忘懷，近日就有網友好奇問「烏魚子片怎麼料理最頂？」除了普遍配高粱酒火烤的方式之外，也有許多老饕推薦「搭配水果」：「蘋果水梨白蘿蔔切圓薄片，每疊一層刷烏魚子在上面，最後放上蒜苗細絲！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 11:22:03
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「烏魚子片怎麼料理最頂」為題，表示快要接近農曆過年了，看到有些店家都會在外面曬烏魚子片，其實烏魚子片的料理相當簡單，用米酒或高粱去烤烏魚子片後，再切成片，搭配蒜苗及蘿蔔片一起吃，且最好介於軟硬之間，成品簡直美味到不行，也好奇詢問：「有無怎麼料理烏魚子片才是最頂的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「去朋友家吃，放在潤餅裡面，還滿好吃的」、「買進口蔥配」、「切片用打火機烤」、「沾梅子醬」、「配蔥跟烤鴨一起吃」、「烤就很頂了」、「配蒜苗配鴨肉一起吃，絕品」、「整片配蒜苗吃，超爽滴」。
不過，也有網友大推搭配水果的吃法，「蘋果水梨白蘿蔔切圓薄片，每疊一層刷烏魚子在上面，最後放上蒜苗細絲」、「搭蘋果片或水梨片」、「配水果⋯會變比較不燥熱，能多吃點 XD」、「水果的甜味和烏魚子的鹹味搭起來剛剛好」。（編輯：賴禹妡）