蛋餅夾「紫色神物」！老饕眼睛秒亮 暴動求店址：沒吃過
蛋餅是許多人早餐必點的品項之一，也因此開發出許多不同口味，沒想到近日卻有網友表示，他看到某間早餐店竟賣從未見過的「茄子蛋餅」，讓他感到相當驚奇，貼文曝光後，更有大批老饕暴動狂讚：「哇這在哪裡？好想去朝聖！茄子好吃」、「好像很好吃，茄子超讚」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 12:15:00
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「茄子蛋餅是新發明的地獄料理嗎？」為題，表示剛剛有朋友傳了茄子蛋餅的照片給他，「我看到當下就快要吐了，怎會有人在蛋餅裡面加茄子」，朋友卻一直說好吃，讓他好奇問：「是不是茄子蛋讓早餐店老闆靈感來了？有人敢吃嗎？」
貼文曝光後，許多老饕眼睛紛紛亮起來，留言狂讚，「有的話必點」、「想知道哪裡有賣，看起來好好吃」、「看起來很好吃」、「哇這在哪裡？好想去朝聖！茄子好吃」、「哪家？想吃，哪裡有賣」、「好像很好吃，茄子超讚」、「這真的特別，第一次看到」、「感覺很好吃，想吃」。
不過，也有網友不認同，「兩個單獨好吃東西，可是加在一起⋯」、「看起來不錯但討厭茄子的會很討厭」、「茄子口感不適合吧」、「分開吃可以，合起來感覺不行」。（編輯：賴禹妡）