撞上執勤警車！25歲男慘成植物人 母提告不成：警有鳴笛
一名25歲的林姓男子，去年6月騎車經行台南永康區時，遇上正在追緝毒販的員警，意外被撞成植物人，其母向警方提告過失傷害，台南地檢署做出不起訴處分，認定林男未注意警笛，車鑑會也認定警方無肇責因此無過失責任，林母不服，將再提出監護宣告，並聲請國賠。
編輯中心／綜合報導
2021-12-24 17:47:55
林姓男子去年6月騎機車行經永康區中華路與中山南路要左轉時，疑似視線被擋住，撞上正在追捕毒販的楊姓警員，當場失去意識，送往醫院搶救仍不幸成為植物人，而由單親母親扶養長大的林男，才剛出社會工作一年，雖車禍強制理賠林母200萬，但一年下來仍入不敷出，每個月都有高達7萬多的醫療和看護費，因此他尋求律師幫忙，向警方提告過失傷害和國賠。
對此，永康分局表示，警方只要鳴警笛就有道路優先權，且當時經過路口時有喇叭跟放慢速度通過，林男衝出來是不能預見的結果，同時也質疑當時林男可能有超速；車鑑會也認為，林男未注意警笛聲，所以認定警方無肇責，也沒有過失責任，最終台南地檢署做出不起訴處分。
林母不服，認為「難道警方只要鳴笛就沒錯嗎？」，難道只要一鳴笛路上所有人就該聽到嗎？她表示，路況瞬息萬變，也知道法令會保護警察執勤，但怎麼沒有法律可以保護遇到類似意外的無辜民眾，她將再提出監護宣告，並聲請國賠。
對此，永康分局表示，事發後都有持續到醫院關懷，警友會有送了三次慰問金，關於傷者和家屬提出的請求與國賠程序，予以尊重。（編輯：林莞茜）