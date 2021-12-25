火鍋肉煮30分鐘還沒熟！他秒愣：這什麼品質 內行揭真相
寒冷的冬天最適合揪三五好友一起去吃火鍋，喝口熱湯暖身子再大口吃肉非常過癮，但大家都知道，肉片只要丟下滾燙的湯底後，非常快速就會反白熟透，對近日就有網友分享自己去吃火鍋時，一塊肉煮了30分鐘，結果夾起還是整片紅，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 16:15:59
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「這個食安的部分.....已經煮了30分鐘的肉還是紅的」只見貼出的影片，原PO透露該片肉片已經下鍋煮了30分鐘，但夾起時，仍舊發現肉片上有泛紅的地方，讓他不禁懷疑「這到底是什麼品質的肉」。
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，什麼肉煮三十分鐘不會熟」、「火鍋有些店的重組肉真的可怕」、「重組肉吧」；不過，也有內行人透露「肌紅蛋白比較多啊，可以吃」、「豬肉牛肉也有肌紅蛋白，這塊比較高，其實可以吃」、「就是肌紅蛋白色素高而已，沒什麼問題，火鍋店哪敢亂賣有問題的肉」。
而究竟這種肉到底發生什麼事？台灣農畜產工業股份有限公司就曾透過臉書解釋，肉類因含有肌紅蛋白（myoglobin），肌紅蛋白是肉的紅色素，在雞肉中含量少，所以雞肉看起來白白的；至於豬肉或牛肉，因肌紅蛋白含量高，生鮮肉的顏色就比較紅，才會稱作為紅肉。
文中轉述科學家Mendenhall的研究，指出色素濃度會影響煮熟肉的顏色，濃度高的肉，煮熟後有時還會是呈現粉紅色；台畜也指出，如果確定烹調的時間、溫度都有好好掌握，豬肉呈現粉紅的色澤並不一定代表沒有熟。（編輯：張嘉哲）