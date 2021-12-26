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網路買鍛打小鍋！給五星好評再加訂　客服回應讓他臉綠了

▲網友在網路買了一把「手工鍛打小鍋」，覺得好用想再購買，沒想到客服的回應卻讓他臉綠了。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲網友在網路買了一把「手工鍛打小鍋」，覺得好用想再購買，沒想到客服的回應卻讓他臉綠了。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 11:11:55

現在網路購物相當便利，在家只要點一下按鍵，商品就能迅速送到家，尤其到了購物節來臨時，不少民眾會趁便宜購買生活物品。一名網友在上個月雙11購物節時上網買了一個「手工鍛打小鍋」，使用後相當滿意決定馬上給五星好評，沒想到卻收到客服人員「這樣的回應」！

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原PO在臉書社團《廚藝公社》表示今年雙11購物節時，在對岸的網路上看到一把手工鍛打小鍋，覺得很漂亮趕緊請女兒下訂。收到實品後經過一陣子的使用後，覺得它只有550克，既輕巧方便又相當好用，認為是「眾裡尋她千百度，驀然回首……那鍋卻在燈火闌珊處」，因此興沖沖地聯繫客服想要給五星好評，再順便訂幾把送人。

▲原PO表示自己趁雙11時在網路上買了一把「手工鍛打小鍋」，覺得相當好用！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO表示自己趁雙11時在網路上買了一把「手工鍛打小鍋」，覺得相當好用！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
原PO打給客服後，開心地表示「你們那個鍋子真好用，我肯定要給5星好評！」，客服人員卻一頭霧水詢問「啥鍋子？」，沒想到當原PO回傳鍛打小鍋的照片時，客服人員卻回應：「親，你買的那個是水瓢喔，是我們這裡在舀水、舀稻穀飼料用的……」頓時讓原PO臉都綠了！

▲原PO覺得這把「小鍋」煎雞蛋與蝦子都很好用！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO覺得這把「小鍋」煎雞蛋與蝦子都很好用！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲沒想到原PO打給客服想要給五星評價時，客服卻回他「這是水瓢」！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲沒想到原PO打給客服想要給五星評價時，客服卻回他「這是水瓢」！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
因此原PO將這「鍋子」煮雞蛋與蝦子的'影片分享在社團裡，表示「你們給評評理⋯這真的不是鍋嗎？」，沒想到貼文一出立刻引起網友噴笑表示：「看顏色像鋁鍋耶」、「我想要連結！！好可愛的鍋XD」、「買家買進門，使用在個人～」、「恭喜，購物會員等級跟我阿嬤快要一樣了」、「這個超好笑」。

不過也有人提醒「看起來感覺是鋁的，用來煮食不太OK 喔」、「鋁製品，吃多不是容易老人癡呆嗎？」、「明天的阿茲海默症，今天給它吃起來！」。（編輯：陳珮瑜）

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