自助餐結帳「1招」變便宜！男實測臉綠 眾驚：果然被抓
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己去買自助餐時，結帳利用一招想要變便宜，結果被老闆逮個正著，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 11:06:51
原PO在PTT貼文指出「因為自助餐老闆娘平常算我很貴，我就趁著假日人潮較多，學鄉民藏肉技巧，偷藏一塊白斬雞肉塊在青菜底下，結果結帳被老闆娘抓到，我就馬上抱怨說，妳平常算我這麼貴，這塊送我啦，後來老闆娘就說只有這次，不知道大家是怎麼藏肉的，要是被抓到怎麼辦？」
貼文一出，網友紛紛回應「沒錢就不要吃自助餐，真無聊」、「藏了被發現會算更貴吧」、「藏肉還被發現，被記住下次就算貴一點」、「這種藏肉的，以後算錢都會多加10元」、「連藏都懶得藏，交關久了聊天聊習慣了自然，就會便宜了」、「黑名單囉！以後別再去了，不然會變貴」、「藏肉果然會被抓，要是認出來以後去就變貴了」。
事實上，《NOWnews》先前曾報導『自助餐老闆「1舉動」客人心寒！眾秒懂：小心離倒店不遠』，內容提到，自助餐店在結帳時，總是會拿夾子翻開菜色，查看底下是否有藏肉，因有些許客人會使用障眼法，在便當盒底部鋪滿肉，然後使用青菜蓋上，只為用低價買到真材實料的便當，因此自助餐店結帳人員經常習慣翻開菜色查看內容物，這也是非常正常的防賊招式。（編輯：張嘉哲）