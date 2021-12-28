名家論壇》網路溫度計／2021年酒駕事件聲量排名

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2021/12/26）統計調查，2021年酒駕事件討論度單日超過1萬筆聲量，幾乎都是全國矚目的事件，熱議度最高的是資深媒體人黃暐瀚母親，遭一名美髮師酒駕撞飛身亡，當天聲量4萬2600筆；接下來第2名、第3名皆由總統府前發言人丁允恭包辦，包括他酒駕撞到一名騎士，接著通過酒駕測試觀察檢方不起訴，從事件本身到後續發展，都是網友討論焦點；第4名為高雄一名20歲男子酒後駕車撞飛一對騎乘機車的夫婦，重摔身亡。
另外，10月初統一獅球員楊家維酒駕發生擦撞登上新聞版面，立刻遭到球團開除，不僅是因為會影響到球隊和中職，更因為身為公眾人物，做出酒駕不良示範，恐怕難以讓人接受。而近日引起外界熱議的高雄男酒駕撞飛一家四口，造成一死三傷的意外，討論度1萬1311筆，排名第7。車禍現場滿目瘡痍，一家四口當時走在斑馬線上，準備到愛河賞燈，沒想到遭撞，母親死亡，16歲大女兒下肢骨折、牙齒全碎，而在檢測後發現肇事男子的酒測值高達1.24毫克，讓很多人不滿「遵守規則走在斑馬線上也被撞死」，更是讓修法口號再度升溫。
酒駕歪風無法遏止？網路熱門關鍵字探討「修法、增刑責、零容忍」
進一步透過熱門關鍵字分析，網友討論酒駕事件時最常提到的字詞除了「駕車、安全」之外，「加強臨檢、取締、增加刑罰、修法、零容忍」也是民眾關注的焦點，主要在於不少人認為目前的法規、刑責、刑度都不夠，才會讓酒駕意外一再發生，因此，民眾討論酒駕議題時，放了很大的關注度放在修法上。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月26日，共近一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『酒駕』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」