「令和怪物」牡蠣現身！近20公分長比手掌還大 網全看傻
牡蠣身為高蛋白、低脂肪的海鮮，因為營養價值高而被稱作「海中牛奶」，成為許多老饕們的最愛。最近有一位日本民眾到超市購物時，看見一款稱做「令和的怪物（令和の怪物）」超大型的牡蠣，立刻拍照分享到網路上，引起不少網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 17:35:11
該名推主表示，日前到超市時，意外發現店家販售一款「令和の怪物」的超大型牡蠣，一顆要價450元日幣（大約台幣108元左右），讓推主忍不住放進購物籃裡。而在推主分享的照片中，可見這牡蠣幾乎跟盤子一樣大，也比一旁推主5歲大兒子的手還要大上許多。而根據外媒表示，這款巨型牡蠣原來是岩手縣大船渡灣所養殖出來的，因為用了一種特殊培育方法，才能讓牡蠣長到如此巨大，還以當地知名棒球選手「佐佐木朗希」的「令和怪物」稱號為它命名。
推主也表示自己一共買了兩顆，一顆大約20公分長，另一顆則約15公分，別看它尺寸雖然相當巨大，但是該有的牡蠣鮮味卻一點都不少，吃起來的感覺就像「暢飲大海」一樣，非常美味又滿足！
網友看了照片都紛紛驚呼：「這真的是牡蠣嗎？」、「我還以為是鞋拔」、「怪物牡蠣」、「看起來很好吃！！450日元對於這個尺寸來說很划算！！」、「這真的好吃！小時候吃過！」、「從來沒有見過這麼大的牡蠣」、「如果你用這個做炸牡蠣，它會被誤認為是豬排」、「賣4位數日幣都不奇怪」。（編輯：陳珮瑜）