同事嫌麻油雞太貴拒訂！聽聞「老闆買單」：秒搶3碗狂嗑
職場上會遇到的同事有百百種，該如何找到合適相處方式，也是一大考驗。就有網友目睹3位同事，原本嫌棄點麻油雞太貴，不打算跟辦公室一起訂，沒想到後續聽聞「老闆買單了」，立刻搶走其他人的份，詳細經過也引爆共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 23:27:08
原PO在臉書《匿名公社》上抱怨「最近天氣很冷，所以主管提議叫麻油雞麵線外送，其中有3位同事嫌貴就沒登記，但就當餐點到時，剛好大老闆來巡視，就直接霸氣買單」。
沒想到這三位同事一聽到後，立刻衝過來想各拿一碗，但都是一份一份裝好的，若她們拿了，原本有登記要買的同事就沒得吃。主管也立刻提出折衷辦法「倒在大鍋裡全組分著吃」，卻沒想到這三人直接拒絕，厚臉皮程度讓其他同事都呆掉了。
原PO也補充後續發展「主管最後騎車再去買三碗，拿給原本已登記沒吃到的人，更要大家別在意，因為老闆請客全部人都能吃」。不過原PO則相當憤慨「怎麼有人可以這麼厚臉皮啊，要錢就不訂，一聽到有人買單就來搶」。
詳細經過曝光也立刻引爆共鳴「職場上什麼人都有，這還不是最奇葩的」「為了一碗麻油雞展現的人格，主管跟同事只是不傷和氣，大家都心知肚明」、「這真的有夠不要臉，應該能夠讓主管看清這幾個人的嘴臉了」、「這主管的處理方式也很得當，但希望他能看清楚這些人的嘴臉」、「是我一定直接現場開罵」。（編輯：潘毅）