去牛排館只挑「黃金時段」賺最多！客全認了：老闆也開心
牛排因擁有多種料理方式，且香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛，近年來街道上或夜市內都可見到相關店面。然而，有位網友透露昨（29）日前往牛排館，意外遇到老闆大放送，震驚直呼「第一次看到吃到飽還可以打包不另收費！」而掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 12:07:03｜2021-12-30 12:21:30
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示昨日晚上到某間牛排館用餐，當店家快打烊時，就有位顧客詢問老闆「可不可以打包爆米花」，沒想到老闆不但沒有拒絕，還提供顧客提袋。
原PO在一旁目睹全程，震驚表示「還問要不要吐司、濃湯、飲料，第一次看到吃到飽還可以打包不另收費，濃湯爆米花不賣隔餐，給顧客打包就很佛了，連飲料、吐司都給包」。
貼文曝光後，就引來不少網友留言大讚，「這家店好好，好佛心」、「不浪費食物很棒，而且之後客戶也會再來」、「這些算低成本，給人打包，剛好不用浪費掉」、「老闆很好做人，1、不浪費食物是好事；2、增進客人回流率，這樣利大於弊」。
但也有人猜測，「應該是因為快要打烊才可以吧！反正不浪費食物很棒呀！不然剩下大概也是丟廚餘」、「關鍵字：打烊老闆想說不然也是丟掉吧」，甚至有過來人分享「夜市牛排要收攤也可以包，老闆還會說包多一點啦」。（編輯：陳雅雲）