長榮年終40個月！財經網美喊話「全國老闆」：賺錢發員工
長榮海運（2603）今年景氣熱翻，前三季獲利已經突破1500億，賺得盆滿缽滿。而長榮海運去年的年終獎金發出10個月，今年竟狂撒「40個月」，讓員工爽歪，也讓各界羨煞不已，對此，財經網美也喊話「全國各大企業請學學，賺錢發員工，天經地義」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 14:33:56
長榮海運去年賺243億元發出10個月年終，今年拜疫情以及全球塞港之賜，貨運業忙翻天，運價居高不下，長榮海運的業績也創長紅。一口氣大方發出40個月年終，讓員工看到都不禁開心驚呼，而看在其他受到疫情衝擊的行業從業人員眼中，更是如人飲水冷暖自知。
財經網美胡采蘋今（30）日在臉書發文，表示「全國各大企業請學學，賺錢發員工天經地義，賺錢發股東福壽綿延。感恩讚嘆」，PTT上也是一片羨慕聲浪，「至少有150萬，好爽..」、「經理級不就三四百萬？！」、「要是員工又有股票，賺爛了」、「長榮一直都很大方，外加今年股價大爆發，員工們都賺翻了」、「長榮這才叫做把員工當家人」、「爽賺頭期款」。
而稍早《NOWnews今日新聞》稍早就報導「長榮發年終『狂撒40個月』！他一算驚呆：朋友爽賺800萬」一文，有網友說，他朋友在長榮上班，一次爽800萬，也有人說，就連最底層的助理，年終也有10個月起跳，「看到時還以為看錯，結果真的是10個月」，羨煞全場。（編輯：郭佩蓉）