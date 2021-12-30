更年期42歲就開始？ 藥師點名「５大情況」是更年期前兆

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體力變差、莫名沮喪要注意！ 出現這「5種情況」可能是更年期警訊
更年期是女性必經的階段，也成為許多婦女的「惡夢」。「微笑藥師」廖偉呈藥師表示，更年期不僅影響女性生理機能，更可能使心理狀態不佳、腦部功能失能，進而影響家族氣氛、使家庭成員間感情產生裂痕。
廖偉呈藥師說明，女性在42歲至52歲之間，體內卵巢功能可能開始衰退，荷爾蒙也隨之減少，使血管不斷收縮擴張，引發「熱潮紅」等症狀，讓人煩躁不安，可能是家中女性長輩性格丕變的原因之一。
廖偉呈藥師提醒，女性進入更年期前有「5大徵兆」，若是符合以下5種情況，應諮詢婦產科或內分泌科，適當介入相關治療或作息調整。
1. 體力變差。例如做家事或照護兒童時，發現體力不如以往、容易產生疲累感。
2. 莫名的心情沮喪。容易因為身邊親友一言一行感到難過、情緒低落。
3. 睡眠障礙。夜晚翻來覆去無法睡著、且早上醒來時疲累感不減反增。
4. 記憶力與注意力下降。容易忘記重要的事、在工作或做家事時無法專心。
5. 焦慮與患得患失。可能產生佔有慾變強、想東想西、憂鬱等狀況。
更年期要額外補充營養？ 有哪些病不能吃保健食品？
廖偉呈藥師建議民眾，家中若有親友正處於更年期，不妨與她們一同練習「轉念」，心境上的變化有助於緩和情緒，恢復樂觀心情。此外，建議更年期婦女每天至少運動30分鐘，能夠有效改善更年期症狀。
廖偉呈藥師補充，更年期婦女除了透過上述方法，能減少身心負擔，也可以適當補充營養素，對改善更年期症狀有所助益。比如大豆異黃酮能改善停經前後的熱潮紅問題、也可緩解情緒不穩、易怒的狀況。
另外，蜂王乳中富含DHEA，是天然的荷爾蒙前驅物質，若此時發現臉上有細紋、開始出現老化現象，透過攝取蜂王乳可減緩老化速度。
不過，廖偉呈藥師提醒，若婦女本身或家族中有乳癌、子宮頸癌、子宮肌瘤病史，應避免攝取蜂王乳等內含DHEA成分的保健品，避免誘發荷爾蒙問題，升高致癌風險。
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