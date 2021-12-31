火鍋醬料區豪擺「一盆砂糖」！用途曝光全場狂讚：夠貼心
吃火鍋時必備比例完美的火鍋沾醬，因此店家在醬料區總會擺滿各式沾料，不過近日就有網友吃火鍋時發現，沾醬區中竟有一盆砂糖，讓他驚問「為啥醬料要加砂糖？」貼文曝光立即引起熱議，不少內行老饕揭用途：「砂糖配沙茶醬啊」、「太辣加糖可以降低辣度」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 10:04:15
該名網友昨（30）日在PTT貼文，他以「醬料區的砂糖都是誰在加的？」為題，表示晚餐吃火鍋時，在醬料區發現有一盆砂糖，和隔壁辣椒、醬油等常見配料格格不入，因此好奇問：「為啥醬料要加砂糖，那些砂糖都是誰在加的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「真的有砂糖耶，笑死」、「身為南部人看到砂糖一定加」、「我看你完全是不懂喔」、「加糖才爽好嗎」、「這不是基本的嗎」、「加砂糖很讚啊」、「加醬油不錯啊」、「火鍋加糖到底是什麼操作」。
不過，也有網友透露砂糖的用法，「砂糖配沙茶醬啊」、「沙茶醬一定要加糖」、「不敢吃太辣就加點糖」、「太辣太鹹本來就會加糖調和」、「你下次醬料裡有放旁邊生辣椒時加一點糖看看」、「太辣加糖可以降低辣度」、「砂糖的話，可以讓加辣椒後有加辣的調味口感但減少一點嗆感，但也是加一點點幾粒小顆粒糖」。（編輯：賴禹妡）