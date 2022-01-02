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新竹景點｜茶金歲月故事原型　聽姜阿新洋樓故事

新竹景點｜茶金歲月故事原型　聽姜阿新洋樓故事
新竹景點｜茶金歲月故事原型　聽姜阿新洋樓故事

行遍天下旅遊網

2022-01-02 07:30:41

【圖／文：行遍天下】

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新竹北埔名人姜阿新後代集資買回闊別近半世紀的縣定古蹟姜阿新洋樓，2018年底經整修重新開放，2019年更從海外運回姜阿新的紅眠床，擺回原位置，就連以前掛在床上用馬尾巴做的拂塵也還在，後代用心紀念姜阿新的心令人動容。推出的復刻版茶罐伴手禮是與附近茶農合作的膨風茶（東方美人茶）和紅茶，2021年播出的電視劇《茶金》正是姜家的故事，吸引不少遊客前來遊賞、遙想當年風華。

▲姜阿新洋樓雙層建築十分洋派，在北埔老街一片傳統建築中，格外顯眼。
▲姜阿新洋樓雙層建築十分洋派，在北埔老街一片傳統建築中，格外顯眼。
▲姜阿新接待賓客的大廳，壁爐為裝飾，並不具實質功能。
▲姜阿新接待賓客的大廳，壁爐為裝飾，並不具實質功能。
姜阿新洋樓建於1946年，費時3年完工，姜阿新以製茶事業外銷起家，當時新竹以北埔姜家和關西羅家為兩大茶葉家族。而這棟洋樓在當時堪稱風華絕代，是招待事業賓客的場所，也是自住宅第，但動線區隔十分完善。姜阿新洋樓與天水堂、金廣福公館和慈天宮連線，彰顯姜氏家族影響力，形成北埔特殊的人文風景。

▲姜阿新的紅眠床經歷飄洋過海，2019終於回歸本位。
▲姜阿新的紅眠床經歷飄洋過海，2019終於回歸本位。
姜阿新洋樓美感獨特、中西融合，半圓拱、凸窗等古典建築技法與裝飾紋樣來自歐洲傳統，從建築外觀即可欣賞多種高難度且精巧的泥作工法，而圍牆的唭哩岸石採自北投，可想見當時的風光榮景。內部大量木構多取材自營林場，烏心石、檜木、樟木、櫸木、香杉等木料交錯運用，細緻的雕刻裝飾帶有濃厚東方吉祥寓意。

▲洋樓處處別具巧思，樓梯以馬賽克鋪面。
▲洋樓處處別具巧思，樓梯以馬賽克鋪面。
▲從珠貝鑲嵌的家具可以遙想當年首富生活的細節。
▲從珠貝鑲嵌的家具可以遙想當年首富生活的細節。
目前洋樓由姜阿新教育基金會統籌營運。雖然姜阿新後來事業挫敗，但困頓中並不忘教育後代，因此子孫為紀念他，承襲「讀有益書，行仁義事」精神，除了修復古蹟，更積極推廣地方教育。

景點資訊

姜阿新洋樓

地址：新竹縣北埔鄉北埔街10號

電話：03-580-3586

營業：週二至五僅供團體預約導覽，週六日10:30-12:00，13:00-17:00，但是否開放請看FB公告。

官網：https://chiangashing.wixsite.com/2018

FB：新竹縣定古蹟-姜阿新洋樓

價位：團體預約導覽每人100元；週六日參觀費100元



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