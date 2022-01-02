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姜阿新洋樓建於1946年，費時3年完工，姜阿新以製茶事業外銷起家，當時新竹以北埔姜家和關西羅家為兩大茶葉家族。而這棟洋樓在當時堪稱風華絕代，是招待事業賓客的場所，也是自住宅第，但動線區隔十分完善。姜阿新洋樓與天水堂、金廣福公館和慈天宮連線，彰顯姜氏家族影響力，形成北埔特殊的人文風景。
姜阿新洋樓美感獨特、中西融合，半圓拱、凸窗等古典建築技法與裝飾紋樣來自歐洲傳統，從建築外觀即可欣賞多種高難度且精巧的泥作工法，而圍牆的唭哩岸石採自北投，可想見當時的風光榮景。內部大量木構多取材自營林場，烏心石、檜木、樟木、櫸木、香杉等木料交錯運用，細緻的雕刻裝飾帶有濃厚東方吉祥寓意。
目前洋樓由姜阿新教育基金會統籌營運。雖然姜阿新後來事業挫敗，但困頓中並不忘教育後代，因此子孫為紀念他，承襲「讀有益書，行仁義事」精神，除了修復古蹟，更積極推廣地方教育。
景點資訊
姜阿新洋樓
地址：新竹縣北埔鄉北埔街10號
電話：03-580-3586
營業：週二至五僅供團體預約導覽，週六日10:30-12:00，13:00-17:00，但是否開放請看FB公告。
官網：https://chiangashing.wixsite.com/2018
FB：新竹縣定古蹟-姜阿新洋樓
價位：團體預約導覽每人100元；週六日參觀費100元
這篇文章 新竹景點｜茶金歲月故事原型 聽姜阿新洋樓故事 最早出現於 行遍天下旅遊網