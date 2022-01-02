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她急call好市多客服！挖出「秘密服務」客跪了：CP值太高

▲美式賣場好市多受不少人喜愛，但有女網友近日因購物問題致電給好市多客服，意外發現秘密服務。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲美式賣場好市多受不少人喜愛，但有女網友近日因購物問題致電給好市多客服，意外發現秘密服務。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 13:59:12

知名美式大賣場「好市多」，近年來受到不少國人喜愛，店內除了販賣琳瑯滿目的各式商品外，也時常祭出超佛優惠而吸引顧客。近日就有一名女網友因購買問題，緊急致電好市多客服，卻意外發現「秘密服務」，讓許多人一看震驚直呼「CP值超高！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示上週逛好市多時意外發現一款CP值極高的禮盒，「自己想要買幾盒來送親友，結果同事看到大家都說要」，就連老闆也覺得不錯，決定拿它當作公司送客戶的禮盒。

但因數量龐大沒有車子可載，「本來想要叫計程車，後來算一算運費太貴」，當時她便馬上致電給好市多客服，「客服很有效率，幫我們轉到商業配送中心，接電話的小姐非常有禮客氣說，如果你不是在山上或海邊，雙北105盒以下運費300（心想也太便宜！）」

▲情侶「講電話」最討厭行為是啥？男友列2點苦嘆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝Pixabay ）
▲女網友打給好市多的客服電話，意外發現秘密服務。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝Pixabay ）
當同事們知曉搬運問題解決後，立馬卯起來揪團訂購，「本來阻止大家控制在105盒就好，沒想到，這群人根本是報復性的消費，一發不可收拾，每一天數字都在成長，變成兩百多盒。」

原PO指出，訂購過程中商業配送中心每天都會打電話來關心進度，甚至還派人送了一盒給他們試吃，讓她大讚真的貼心，「本來想說運費可能會爆貴，統計好之後兩百多盒，運費才600。這也太佛心，讓我們大家放心買起來」。

文中她再三感謝協助的員工，「努力的幫我們趕在2021最後一個上班日把禮盒送到公司，兩百多盒真的很壯觀！也跟大家分享，不小心發現的秘密服務，商業配送超佛心」。

貼文曝光後，至今已吸引超過1萬人按讚，不少人紛紛震驚直呼，「容我稱您一聲團神」、「也太划算」、「商業配送真的很棒～推」、「這個CP值超高」、「運費好便宜」；甚至有過來人分享「商業配送真的讚！之前結婚買了近百瓶酒就是用這項服務～安全又划算」。（編輯：陳雅雲）

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