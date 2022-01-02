她急call好市多客服！挖出「秘密服務」客跪了：CP值太高

我是廣告 請繼續往下閱讀
但因數量龐大沒有車子可載，「本來想要叫計程車，後來算一算運費太貴」，當時她便馬上致電給好市多客服，「客服很有效率，幫我們轉到商業配送中心，接電話的小姐非常有禮客氣說，如果你不是在山上或海邊，雙北105盒以下運費300（心想也太便宜！）」
當同事們知曉搬運問題解決後，立馬卯起來揪團訂購，「本來阻止大家控制在105盒就好，沒想到，這群人根本是報復性的消費，一發不可收拾，每一天數字都在成長，變成兩百多盒。」
原PO指出，訂購過程中商業配送中心每天都會打電話來關心進度，甚至還派人送了一盒給他們試吃，讓她大讚真的貼心，「本來想說運費可能會爆貴，統計好之後兩百多盒，運費才600。這也太佛心，讓我們大家放心買起來」。
文中她再三感謝協助的員工，「努力的幫我們趕在2021最後一個上班日把禮盒送到公司，兩百多盒真的很壯觀！也跟大家分享，不小心發現的秘密服務，商業配送超佛心」。
貼文曝光後，至今已吸引超過1萬人按讚，不少人紛紛震驚直呼，「容我稱您一聲團神」、「也太划算」、「商業配送真的很棒～推」、「這個CP值超高」、「運費好便宜」；甚至有過來人分享「商業配送真的讚！之前結婚買了近百瓶酒就是用這項服務～安全又划算」。（編輯：陳雅雲）