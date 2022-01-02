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馬鈴薯切開一圈黑！網驚：能吃嗎　內行點頭曝「原因」

▲原PO將馬鈴薯切開後發現一圈黑，內行揭發黑原因。（示意圖／Pixbay）
▲原PO將馬鈴薯切開後發現一圈黑，內行揭發黑原因。（示意圖／Pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 21:37:15

馬鈴薯料理眾多，是許多執勺者的最愛，就有一位家庭主夫在處理馬鈴薯時，切開後發現中央有一圈環狀的黑色沉澱，他緊張地上網詢問是否能吃，眾網友見了紛紛勸他丟掉，但內行網友卻解答「這可以吃」，據行政院農業委員會說明，也確認該狀況對人體無害，能放心入口。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發上一張照片，從中能看到一個切片過的馬鈴薯，可中央卻不是一片米黃，而有一圈環狀黑色沉澱，這景象讓他相當緊張，發文詢問「第一次遇到馬鈴薯切開長這樣的，能不能吃？求解。」

▲原PO切開馬鈴薯後，發現有一圈環狀的黑色沉澱。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO切開馬鈴薯後，發現有一圈環狀的黑色沉澱。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
眾網友見了都勸原PO丟掉「不能吃啦」、「不要吃了。感覺會中毒」，部分人則對馬鈴薯內部的模樣嘖嘖稱奇「你撿到玉了？」、「第一眼以為是賭石」、「還以為是晶礦原石」、「種水帶點飄花，裂紋吃到中心，只能作戒指了」。 

部分內行網友力排眾議「可以吃沒什麼問題」，而據行政院農業委員會說明，馬鈴薯塊莖變黑或空心是因為成長時遭受過大的溫差或水分不均，主要影響食用口感與視覺感受，對人體無害，但介意者也可切除，以免影響煮食口感。（編輯：李惠婷） 

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