朝代戲院熄燈！盤點台北電影院 內行曝這間：便宜人又少
又一時代的眼淚！位於台北市大同區的二輪戲院「朝代大戲院」，自1991年起至今已有31年歷史，無奈不敵影音串流發展、疫情衝擊及租約問題，2020年底就因整修暫停營業的朝代戲院，終究沒等到重新開幕那天，朝代戲院昨（2）晚在粉專正式宣布歇業，在台北想看便宜的二輪片又少了一個去處。之前有網友在PTT八卦版討論，台北最好的電影院是哪一間？貼文引起熱議，不少網友一面倒，更有內行人透露「隱藏點」，直呼「人少位子大價格便宜！」
姊妹淘
網友曾在批踢踢發問「台北最好的電影院？」，提到台北有許多電影院，但自己印象中看過比較好的電影院，是在台南的新光影城，想知道喜歡看電影的鄉民都去哪一家。貼文一出隨即引發熱烈討論，其中呼聲最高的為大直美麗華影城，「美麗華和國賓，其他差太多了」、「論單廳品質，大直美麗華 IMAX ，西門國賓1廳」、「美麗華沒有之一」、「絕對是美麗華」、「美麗華，其他根本沒得比」、「大直美麗華全部大廳，座位高低差不會被遮到，畫面完美」。
其他網友也紛紛回應，「長春國賓不錯，有會員便宜」、「百老匯氣氛不錯」、「西門國賓大廳」、「秀泰有個VIP包廂」、「綜合能力是威秀，但我都去國賓」、「誠品電影院」；對此，也有內行人分享隱藏好去處「梅花戲院」、「梅花，人少、位子大、價格便宜」、「梅花中信卡便宜」。
而《NOWnews》也整理北中南5大僅存「二輪戲院」，包括台北佳佳來來戲院、桃園民和影城、新竹新復珍戲院、台中全球影城及台南全美戲院，二輪電影迷可得好好把握。（編輯：賴詠璿、黃韻文）