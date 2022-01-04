80公斤櫻花妹迷上生存遊戲 背槍跑1年暴瘦成軍武女神！
日本一名80公斤櫻花妹Lillian，因為迷上生存遊戲而減肥成功，獲鄉民稱為「軍武女神」，她的瘦身過程引起關注，Lillian受訪透露因喜歡拿著槍亂跑和打架的感覺，即使有吃飯，也因為玩遊戲燃燒卡路里，只花了1年3個月改變體型。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-04 11:11:53
Lillian透露起初是受一位女生邀約玩生存遊戲，發現在室內拿槍跑來跑去，很像電影女主角安潔莉娜裘莉，一瞬間就愛上生存遊戲。她透露女生軍事裝備不多，自己一開始都穿男生尺碼的衣服，每週5次、每天花5、6個小時玩遊戲，團戰時背上8公斤的裝備奔波。
她表示是在享受遊戲的過程中變瘦，非刻意減肥，「一開始我把吃飯的時間還有錢都花在生存遊戲上，一邊打遊戲、一邊瘋狂跑來跑去，也算一種鍛鍊，也不會覺得餓，就算午餐吃很飽，下午跑來跑去也燃燒了卡路里，我拿槍移動約2至4公里，不知不覺中就練到肌肉，我當時也沒發現我體型變化，我也不覺得我在節食」。
Lillian除了身材改變，高顏值臉蛋也受到關注，她開心說因為享受遊戲邊舒服鍛鍊，新陳代謝因此變好，「多虧了這一點，我對自己的外表也更有自信了」。