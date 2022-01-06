房市／不景氣仍逆勢展店　蝦皮近月每天再開2.5間

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年包括飲料店、餐飲業、電商蝦皮等，都是不受景氣影響，逆勢展店的業種或店家，雖然部分零售可以被網路取代，但吃飯等基本民生需求，電商能夠取代程度的相對有限，畢竟到店裡用餐還是比較美味，也能達到一般的社交需求。另外個人健康意識崛起，市場上也出現許多健康餐盒等小餐廳，這波疫情確實造成有些餐飲退出，但也有許多逆勢進場，官方統計便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳，全台店數達10.2萬家，年增4%。
至於飲料店雖然競爭，但投入產業的門檻不是很高，因此飲料店店數即使受疫情衝擊，但仍創下新高，尤其是辦公商圈與觀光商圈仍是飲料店熱門的進駐路段，若是白天有市場、中午有上班族、晚上有周邊居民、假日有觀光客這類型的商圈，店面更是不受景氣變動影響。
另外受惠於宅經濟崛起的電商，蝦皮購物更成為這波首屈一指的展店王，主要開店的區域已經從雙北、桃園為主，擴展到新竹、苗栗與台中等地區，觀察其開店策略似乎鎖定熱門商圈的平價店面，除現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的咖啡、零食等商品販售，可預期未來將會發展更多元的商業模式，目前持續針對「北北基桃竹苗中彰」地區徵求出租店面，長期展店觸角則將會向全台擴張。