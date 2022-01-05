有望揮別連6年衰退　經部估110年汽車及零件產值轉正

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣汽車及零件製造業包括汽車製造、車體製造及汽車零件製造等3類，以汽車製造與零件製造為主；汽車製造業產值占整體產業比例在民國100年時還有52.5%，截至去年10月底約49%左右，不到5成，反觀零件製造業產值占比逐年上升，約49.9%。
統計處指出，車廠在103年推出多款新車且銷售成績亮眼，加上歐美車市活絡推升零件外銷成長，帶動汽車及零件製造業產值高達4206億元、年增12.6%；然而，104年起，以國內市場為主的汽車製造業面臨進口車強勢競爭，產值大幅滑落，同步抑制零件生產動能，整體產值為4084億元、年減2.9%，開始邁入連6年衰退。
根據統計，105年汽車及其零件製造業產值為3889億元、年減4.8%；106年為3846億元、年減1.1%；107年為3640億元、年減5.4%；108年為3584億元、年減1.5%。
109年爆發COVID-19疫情，全球各處進行封城，擾亂產業供應鏈運作，加上缺乏晶片，各國車廠紛紛降低產量，使得汽車零件需求緊縮，零件業產值衰退10.5%，連帶整體產業產值滑落至3426億元，年減4.4%，續呈衰退。
直到去年，政府拍板延續貨物稅補貼政策、疫情遞延的購車買氣湧現，以及歐美車市復甦，但因車用晶片缺乏抑制產能，買氣轉向中古車廠，推升汽車零件需求，統計處指出，內需與外銷市場前景看好，110年前10月產值已達3233億元，年增21%，展開「絕地大反攻」。
統計處進一步分析，晶片荒及塞港影響加劇供應鏈瓶頸，台灣消費者轉而購買國產車，是推升轎車產量的主因，汽車業產值年增21.5%；而零件業則受惠海外售後維修市場需求增溫及遞延出貨訂單，產值年增21.6%。
統計處指出，經銷商冬季銷售競賽提前於11月開跑，以及車價調漲刺激民眾購車意願，預期110年全年產值將轉為正成長，加上109年比較基期低，因此增幅驚人。（編輯：潘羿菁）1110105