房市／年終清潔預約最爆量在新竹　年後也開搶

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今(2022)年全台房市熱度高，不少人選擇年前入住，加上雙薪家庭多的緣故，信義居家今年年終清潔預約爆量，統計6都和新竹區域在居家清潔與洗衣機、冷氣、抽油煙機等機械清潔預約量與去年同期相比均有成長，惟新竹區域成長幅度最大，居家和機械清潔預約量年增分別提高55％和85％。
信義居家分析指出，新竹區域今年房市熱度高，顧客選擇在年前入住，以及新竹區域多為科技業居多，因收入較高，住家聘請外勞比例也高，不過年終大掃除，為講求效率與品質，仍會希望借重專業清潔公司的協助，故使預約量爆增。
除此，信義居家指出，新竹地區的客戶較注重清潔完成後的品質，價格非主要決策因素。依據信義居家調查統計，新竹縣平均每戶年終清潔花費約為3986元，新竹市則為3210元。
近幾年除夕前一個月就很難約到年終大掃除，因此消費者逐步改變習慣，不少採年後清潔方式。信義居家指出，年後清潔興起來自於不論是北漂或南漂族因返鄉過年，索性年後返回工作崗位前再打掃住家，既可享優惠價格、亦不必屈就服務人員的時間。其次，春節過後，體貼年節忙於宴客烹煮的婆婆媽媽們，年後再預約廚房清潔的人不在少數。
由於年前清潔預約幾近滿單，為服務顧客，信義居家今年也提前推出年後清潔優惠方案，自2022年1月3日起至2月15日止預約年後清潔，包含估價清潔和鐘點清潔(1人2小時/1人4小時)全面9折，施作時間為2022年2月7日起至2月28日。