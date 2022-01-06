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挑抱卵母蟹才內行？老饕怒斥「浪費食物」：根本不好吃

▲挑螃蟹選抱卵母蟹才內行？老饕怒斥浪費食物：「不好吃外還關乎族群生存！」（圖／翻攝自鄭同僚臉書）
▲挑螃蟹選抱卵母蟹才內行？老饕怒斥浪費食物：「不好吃外還關乎族群生存！」（圖／翻攝自鄭同僚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 16:44:25

曾任職前公視董事長的政治大學教育系副教授鄭同僚，平時即相當注重海洋生態，更於公共政策網路參與平台提案，希望能將禁止捕撈抱卵母蟹的政策，從特定期間改成全年禁捕。就有網友好奇抱卵母蟹到底好不好吃，老饕立刻反駁「不好吃，完全是浪費食物」。

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政治大學教育系副教授鄭同僚，昨（5）日清晨到澎湖馬公漁市發現有多隻抱卵母蟹被販賣，他「即刻救援馬公『抱卵母蟹』　前公視董事長霸氣買下全放生」，因抱卵母蟹腹部上的卵正待孵化、成長，若大量食用之，會引起螃蟹族群的生存危機。鄭副教授的善行被轉發至各社團，就有民眾將抱卵母蟹與烏魚子類比，疑似認為愛吃烏魚子的自己肯定也會鍾愛抱卵母蟹，該言論引起網友關注。

▲蒸螃蟹跟著大廚的「3步驟」，螃蟹肉質不老還更鮮嫩。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲該民眾疑似認為抱卵母蟹相當美味，立刻有網友反駁他。（示意圖／Pixabay）
內行網友見其言論立即反駁「烏魚子可以吃養殖的啊，而且那個就跟蟹黃一樣，是還沒生出來，最好吃的時候。抱卵的是已經受精排出的，而且重點是這時候的母蟹已經不好吃，完全是浪費食物」。 

據了解，抱卵母蟹因已產卵，體內蟹黃（卵巢和消化腺的集合體）含量大幅減少，螃蟹本身也因產卵消耗能量而變瘦，抱卵母蟹不管是母蟹本身還是蟹黃，都沒有普通母蟹好吃，且腹部上的卵在外界浸泡許久，非常不乾淨，吃了容易引起腸胃不適，百害而無一利。 （編輯：李惠婷） 

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