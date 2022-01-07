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熱炒店點哪道菜最虧？老饕瘋喊「3魔王」：不懂的人才吃

▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 07:25:30

台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛，不少人下班之後也會約三五好友聚餐敘舊。而就有網友討論「熱炒店的菜色，CP值最低是哪一道？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「因為我自己沒什麼朋友，所以沒有人可以陪我去吃熱炒，頂多路過時外帶個炒麵而已，想知道熱炒店的點菜攻略，有哪道菜是CP值特別低，大家一般去不會點的嗎？」

▲熱炒排前五名必點是什麼？老饕揭關鍵手路菜。（示意圖／取自pixabay）
▲熱炒店CP值不高的菜色有哪些？網友紛紛討論點名「豆腐系列」、「蔥爆系列」以及「鳳梨蝦球」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「蔥爆系列都不會點，肉根本沒幾片」、「蔥爆類的菜比主食還要多，很多店都這樣」、「豆腐類的真的超扯，隨便炸個幾片就賣你150」、「有煮菜都知道豆腐成本很低吧.....何況他們是大量進貨」、「豆腐類的都很雷，成本超低賣你一百五、兩百」、「炸豆腐、鐵板豆腐、蔥爆系列都很雷」。

另外，公認最不受歡迎的熱炒菜就是「鳳梨蝦球」，「鳳梨蝦球一盤最多不超過8顆，一盤均價200~280都有，根本盤啊」、「鳳梨蝦球，蝦球六顆鳳梨一大堆」、「不懂成本價格的人才點鳳梨蝦球，太坑了」、「鳳梨蝦球每間店都一樣，最多點過250七顆」、「鳳梨蝦球一百五只有五六顆，好吃就算了，重點還有難吃的，超雷」。（編輯：張嘉哲）

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