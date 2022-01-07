《女王偵訊室》新春「全員回歸」　這2人意外復活！

日劇2022年開春大進擊，《女王偵訊室》推出新春特別篇，以天海祐希為首的原班人馬全數到齊，不但找來比嘉愛未與野間口徹等新生力軍，最驚喜的莫過於第四季被拆散，劇中知名的刑警搭檔、由速水茂虎道與鈴木浩介演出的「物邊」組，竟意外在特別篇復活，兩人默契十足的協助緊急偵訊室辦案，讓許多觀眾表示開心，許願未來兩人有機會在續作現身。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-07 19:00:00
由綾瀨遙主演的《繼母與女兒的藍調》選擇不拍續篇，卻兩度推出新春特別篇，竹野內豐、佐藤健、上白石萌歌等原班人馬再度集合，不但延續前年的劇情，綾瀨遙還要夾在亡夫同臉人的竹野內豐，以及努力想拓展麵包店事業的佐藤健之中，13.8％的平均收視率展現此系列的超人氣，觀眾也向電視台喊話：「希望可以每年都能看到這些成員！一路拍下去。」對於綾瀨遙在劇中戀愛的羞澀模樣也讚不絕口。
松本潤主演的《99.9 刑事專門律師》為了電影版而推出特別篇，新加入的女主角杉咲花才剛在《不良少年與白手杖女孩》讓人驚豔，一改過去兩位女主角榮倉奈奈、木村文乃與松本潤白眼不斷的組合，杉咲花與松本潤一搭一唱，誇張對手戲讓許多觀眾捧腹大笑。
《女王偵訊室 新春特別篇（2022）》、《繼母與女兒的藍調 特別版（2022）》 、《99.9 刑事專門律師 特別編：新的相遇篇》可至friDay影音收看。