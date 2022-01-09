《華燈》蘇媽媽同框前男友和未婚夫　張軒睿禮貌護送

《華燈初上》熱播至第二季，以1988年華麗的日式條通酒店文化作為背景，不僅實景拍攝的知名餐廳都被神出來朝聖，懸疑劇情令大家抽絲剝繭急著想破案。在劇中情感糾葛的楊謹華、張軒睿及加賀美智久，日前出席西班牙精品LOEWE於新光三越A4專門店的開幕活動，蘇媽媽同框前男友和未婚夫，再度聚首大方合影。飾演恐怖情人、蘇媽媽前男友的張軒睿，被問到受封網友最討厭的角色是否要平反？直言「被討厭也是一種肯定！」還被發現從劇中恐怖情人轉性，鏡頭外禮貌護送楊謹華，展現禮貌可愛的一面。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-09 17:02:54
作為劇中主角之一的楊謹華，飾演《華燈初上》氣場強大卻遭殺害的蘇慶儀一角，被恐怖情人前男友何予恩（張軒睿 飾）糾纏不清，與飾演未婚夫中村先生的加賀美智久也有不少對手戲。情感糾葛的三人和藝人劉冠廷、石知田，同時出席LOEWE開幕記者會，楊謹華性感小露酥胸與長腿，成為四男簇擁的女王，有如劇中華麗陣仗重現，更是全場嬌點。
現場明星一露臉無一倖免被追問夯劇進度和兇手關鍵，楊謹華坦言平常不看戲劇的老公也緊追劇情，還曾看到凌晨2點不睡覺，開玩笑表示「大家不會怕我吧」，透露自己和先生一起看到第二季，正上演蘇媽媽面露狠色的橋段時，她正好偷偷注意先生的表情，卻剛好被老公發現，嚇一跳緊張地直問：「妳怎為何這樣看我」，令現場莞爾。
面對大家一直關心劇情，楊謹華直率表示「對不起我真的不能說。即使我現在講，其實大家也都不會想聽」。在劇中飾演條通好客人中村先生的加賀美智久，幽默表示「希望兇手不是我」，也坦承一直被遠在日本的朋友們關切，問兇手「是不是你」，他一率用笑臉貼圖回應。
LOEWE x 《神隱少女》系列以動畫的經典角色如千尋、白龍、無臉男、青蛙、湯婆婆及灰塵精靈等為主題，透過提花織、印花、鑲飾、拼布、皮革鑲嵌及刺繡等工藝，打造成服裝、毛毯及圍巾，並成為Amazona、 Puzzle、 Hammock、 Flamenco等經典包款上，最引人注目的造型。張軒睿身穿印有無臉男情節畫面的T恤和皮衣，而加賀美智久則身穿大大無臉男休閒運動裝。
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