牛排buffet跌落神壇？「消失主因」內行認了：這黑馬竄出
台灣前幾年吹起牛排buffet吃到飽餐廳的風潮，店內除了提供主餐外，還有滿滿的各式餐點如飲料、沙拉、麵包、冰品等，供顧客自由挑選，因而吸引老饕們前往享用。不過，就有網友發現近年來這類型餐廳開始消失了，讓他好奇詢問「有人有同樣的感覺嗎？」隨即引起眾人討論，更點名與「1霸主」竄紅有關。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 21:55:24
原PO於Dcard上發文，表示小時候自己非常喜歡吃牛排buffet，「因為個人很喜歡吃牛排，尤其還有Buffet跟我最愛的酥皮濃湯可以吃，所以每次爸媽說有帶我去吃，我都覺得蠻開心的。」但他坦言，等到自己長大後，卻越來越難看見這種餐廳的身影，取而代之的是，「孫東寶」這類連鎖牛排店變得常見，讓他好奇詢問「有人有同樣的感覺嗎？」
問題一出，就引來不少老饕無奈留言，「現在就變成孫東寶了呀」、「換孫東寶了」、「都沒人排隊了」、「小時候去那邊吃都是在吃剉冰，牛排不怎麼愛」、「我只能說是傳統台企的通病」、「小時候真的很常吃，到了國中就開始不見了」、「不提起，我都忘了有」、「小時候的回憶」。
其中也有人點出消失主因，「我的印象中...Buffet比主食好吃」、「確實是童年記憶裡很美好的餐廳，但稍微大一點後發現他雷到我會害怕」、「小時候很愛，長大覺得很難吃又貴」、「印象只在電視上看過，感覺吃不起；長大後又很少見，更不可能去了」、「每間品質差很多」。
但也有人持不同看法，認為「我覺得還好，北部還是有幾間」、「台東的每天客人滿滿欸…」、「中壢有一間幾乎天天大爆滿」、「我很愛欸！滷肉飯的那個醬超好吃」、「我愛甜點跟酥皮濃湯」、「鐵板麵超好吃的」、「還是很喜歡吃」。（編輯：陳雅雲）