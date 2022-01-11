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台灣髖部骨折居亞洲之冠 長者發病三分之一一年內死亡台灣每年有將近2萬例髖部骨折，發生率約為千分之一，高於日本位居亞洲之冠。隨著高齡化社會來臨，發生率仍持續攀升。國內一項針對一萬七千多名 50 歲以上民眾的檢測發現，逾七成有骨質減少、骨質疏鬆的問題。
髖部骨折若採取保守治療，病患需要至少臥床三個月，手術及活動量降低，可能造成褥瘡、肺炎、膀胱炎、尿道炎、憂鬱症、血栓等併發症。新光醫院骨科許皓爲主治醫師指出，65歲以上長者發生髖部骨折，1年內有三分之一會因併發症而死亡。
髖部骨折合併骨鬆 單骨髓內釘治療效果有限轉子間是常見的髖部骨折部位之一，許皓爲醫師指出，目前國際趨勢多採微創治療，且以及早固定骨折、儘速復建、儘早提升活動度，降低併發症為主。一般骨髓內釘用於治療合併骨鬆的轉子間骨折病患固定效果有限，骨折不癒合、髓內釘容易異位鬆脫是一大挑戰。
搭配骨水泥治療 增骨髓內釘穩定度「釘子釘在沙地上不會牢固，最好是能像植物一樣盤根錯節，才不容易被拔出。」許醫師說，若能搭配骨水泥在骨質疏鬆處進行填補，加強骨髓內釘穩定度，能彌補骨折不癒合的問題，帶來更高的負重承載力、抗拔除力，也大大提升治療成功率。
骨髓內釘搭配骨水泥治療 已有健保差額給付新光醫院目前已成功執行超過30例骨髓內釘搭配骨水泥治療手術，許醫師指出，我國政府立意良善，針對轉子間骨折合併骨鬆的患者，使用骨髓內釘搭配骨水泥治療目前已有健保差額給付。
醫師補充，髖部骨折若能採取手術固定，仍是優先於髖關節置換的重要治療手段。提醒年紀大、骨質疏鬆、肌力不足而不良於行等三大骨折高風險族群，意外防不勝防，骨折術後復原與及早開始活動復建的情形有關，可與醫師討論治療選項，選擇適合自己的方式。
資料來源：健康醫療網 九旬翁髖部骨折 髓內釘搭配骨水泥治療6天出院可行走
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