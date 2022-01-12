《噩兆》「挖眼球」太血腥被刪 導演盼發行一刀未剪版
台灣恐怖驚悚電影《噩兆》，獨特的題材不僅受韓國國發基金青睞，資金挹注支持台灣新生代的創作團隊，全台票房更賣破1500萬，成為去年末最後一隻黑馬，擠進2021上映國片年度票房前十名。《噩兆》全片的jump scare雖不多，電影中營造的恐怖氛圍卻讓許多觀眾難忘，事實上，初版《噩兆》電影當初送審時，因畫面過於恐怖血腥，被文化部審定為「限制級」恐怖電影，為了讓更多人看到這項新的電影實驗作品，《噩兆》整體做了一些調整，其中也將電影裡寫實的「挖眼球」片段刪除，重新調整為現在輔12的上映版本，如今《噩兆》開紅盤，導演也表示希望日後有機會讓「一刀未剪版本」重見天日，讓觀眾看看原汁原味的《噩兆》！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-12 01:00:00
《噩兆》電影中的恐怖氣氛，其中一部分歸功於電影裡突如其來的驚悚音效與配樂營造出的詭譎氛圍，《噩兆》電影原聲帶的配樂作曲家找來余政憲操刀，余政憲在影視圈從事音樂創作、聲音設計已深耕十多年，其音樂作品涵蓋電影、影集、戲劇、紀錄片、廣告、動畫...不同類型。在《噩兆》電影中，配樂使用鋼琴及管弦樂的懸疑旋律，結合詭譎多變的聲音與音效設計，以現實世界未解之謎的神祕巨響聲-天使的號角掀開劇幕...。利用時而空靈低沉、時而毛骨悚然的現代聲響，打破觀眾習以為常的觀影節奏，以製造使人驚悚的配樂。而為了符合藏式除魔的儀軌，配樂作曲家余政憲特別收錄由噶瑪噶舉宜蘭行持法輪中心錄製的僧眾誦經聲音，運用了西藏佛教修法專用的樂器，試圖結合道地的佛教宗教儀軌的色彩，以符合電影裡宗教降魔、除障法會的儀式氛圍。
《噩兆》電影原聲帶日前也於各大音樂串流平台（KKBOX 、Spotify、Apple Music等）上架發行。《噩兆》電影原聲帶的每一首配樂，都帶領聽者再次進入電影裡恐怖驚悚的體驗，期望音樂能表達角色的內心與行為，更使聆聽者在欣賞音樂的同時，進入電影的情境之中。《噩兆》故事描述女大學生林美善參加貢寮海洋音樂祭後失蹤，她的爸爸尋女多日未果後，決定求助於超自然力量，卻發現失蹤案的真相遠比他們想像的還要駭人...。年度壓軸台灣恐怖片《噩兆》現正熱映中。（編輯：楊穎軒）