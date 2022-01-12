特企／和璟建設「灣岸VILLA」獲美國Fitwel三星認證！

新冠疫情肆虐全球，也改變原有生活的樣貌，像是安全的社交距離、避免群聚的防疫規定等等，當居家的時間增加之後，焦慮和壓力增大是可以預期的，如何重新尋找環境、空間與居住者的三贏的方式，透過全面性的軟硬體整合，將預防醫學的思維融入，進而引領新一波的建築革命，也就是從環境永續、節能減碳的綠建築，進化到「以人為本」的關鍵趨勢，實現讓建築去療癒身心靈，成為健康生活的基石。
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其實如果沒有加入環境與基地條件、硬體與軟體的事先規劃，尤其是建築業者本身的理念與專業，很難真正落實上述的想法，如果可以找到嚴格把關、具有國際高度與公信力的認證機構，透過科學數據的測試與佐證，才能讓購屋者全心託付。由美國疾病預防控制中心(CDC)與美國總務署(GSA)，共同推出健康建築認證體系—fitwel正是在這樣思潮下因應而生。
此認證標準由前紐約市長彭博所設立的主動設計中心（Center for Active Design）負責運營，且與國際權威性第三方公正單位UL合作發展國際市場，具有國際權威機構認證的公信力，綜整超過5,000件的研究文獻，發展出70個以上的評估項目，七大核心理念為評選指標，包括以降低病毒傳播風險、提升住戶運動動機、療癒住戶心靈、全齡與通用設計、重視住戶安全、倡導健康飲食、凝聚社區健康意識等，每一項都是科學的數據與實證，根據總積分給予1～3星的認證，光是嚴格審核的標準，若非原本就具有相同理念的建築業者，否則非常難以達標。
「自然的住-身土不二」引領國際健康潮流 永續成為時尚
早在疫情之前，和築開發就以「自然的住」為核心理念，緣起是因為位於亞熱帶的台灣，有別其他不同緯度地區，先天就屬於濕性水土，很容易孕育出濕性體質，所以不論是建築或身體，一年四季都要非常重視排濕抗濕、與防黴抗菌。
和築開發 17年來選嚴基地，透過「光」和「風」產生的地形風和節氣變化，利用「正壓新風」與「負壓排氣」打造真正「會呼吸的房子」，樸實的企業文化與專業態度，一步一腳印的交出漂亮的成績單，從「豁山」、「大景大院」、「半山匯」…每一次完成的作品，都是向上推升「自然的住」的巨大能量，堅持不懈的將自然、建築與健康融為一體。
那是在企業文化裡扎下的根，深信建築擁有改善生活的力量，尤其在這個時代中，與其消極的對抗或逃離，不如用主動的方式，在精神與物質層面創造更美好的新世界，回到與環境友好的關係，就像「灣岸Villa」的初心與實現，並非為了爭取fitwel三星認證而刻意迎合。
打造塵囂都巿「會呼吸的房子」
全方位抗pm2.5，噪音、補氧排污、降低病毒傳播，讓家裡「開窗没有灰塵，關窗不缺氧」。在車水馬龍的喧囂中，只能緊密門窗，難以體會寧靜的享受，在高密度的水泥森林，即便使用最昂貴的建材，也無法讓陽光與風自由的流動，如果是太小的基地規模，也做不出對應的配置與規劃，因此，若要實現「健康宅」最高境界，首先要找到一座與自然密合的完美的基地條件。
在城市因為噪音與污染，不論早晚都必須門窗緊密，許多在密閉空間中所產生的潮濕、清潔品用或建材揮發的毒氣等等，還有空調孳生的細菌黴菌，往往讓室內空氣比戶外更差，長期下來身心容易躁鬱與生病，加上空氣傳是新冠病毒主要途徑，加強通風是比消毒更好的解決方案。
「灣岸VILLLA」在規劃之初，先架設氣象站紀錄風向的流動，利用穏定充沛地形風，規劃被動式與主動式通風的雙套正負壓系統，並設計低台度景觀窗迎風納光，私密深陽台擁有極佳視野，自然創造出風動循環，創造負壓通風和新風的能量，有效降低病毒傳播。更在基礎上隨著科技的提升在建造健康宅上不斷精進，並與具有同樣理念的台達電子合作，採用最新科技的台達電正壓新風系統，軟硬體合而為一，推出會呼吸的房子3.0版「灣岸Villa」，以6大步驟超前部署，進一步確保國人居住環境上的舒適安康。
當建築可以順暢的導風引風，就能送走環境中的PM2.5，都市熱島效應也隨之降低，空間中隨時補充新鮮氧氣，即使在夏天，也不再依賴空調的使用，長期在這樣的空間生活，居住者的身心靈有了最好的互動，等同提升人體自我免疫力，而且還能對於地球暖化盡一份心力。
先進建築生活模式 療癒住戶心靈 滋養生命品質
時代愈快，壓力、焦慮更是無所不在，身心失衡的自律神經失調也是文明病的根源，療癒住戶心靈的空間和生活，成為現代人最需要的方式，從紓壓、愉悅、沈靜，活化副交感神經，療癒失衡的身心，以不同功能的公私療癒場域，在社區休閒、療癒、渡假，在家旅行的心情、心境，營造好心情、享受好心境，滋養好睡眠、好免疫力。
「灣岸VILLLA」位於水岸第一排，前方是河濱公園綠帶，1396坪基地環繞親水林蔭道，140米大面寬南北向採光納氣，加上27%的建蔽率、超過50%的綠覆率，特別留出500坪的生態水花園，讓外面與內部的自然相互呼應，屋頂空中高架的綠廊和無邊界泳池，自造出專屬於社區的自然環境，居住者可以將健康融入日常生活，「回家養生」不假外求。
尤其整座社區的規劃概念，就是一座大型的療癒身心的健康平台，除了用景觀與綠色造景，打造出充滿自然氣息的花園與綠廊，一樓所規劃的的餐廚、親子、健身、人文、社交、服務等六大主題，頂樓星空草坪與無邊際景觀泳池，從眼—水岸景觀、耳—寧靜自然、鼻—純淨空氣、口—健康飲食、身—運動養生、意—身心靈療癒，實現了饗宴五感的公私場域，進而凝聚社區意識，改變住戶生活方式，讓社區就是健康的平台。
少空調 低耗能-冬暖夏涼的「節氣建築」 永續台灣
文明科技帶來的壓力、焦慮，讓身心失調而發炎、上火、上癮的能量惡性循環，過度空調、耗能、破壞自然的平衡，讓地球暖化超速。
「灣岸VILLLA」利用大地的地形風和季風的呼吸導入建築，引入充沛的夏風和冬陽，再運用建築的配置及垂直和水平遮陽，結合屋內的空間配置和開窗，實現「自然的住」所堅持風、光、水、綠的系統，這樣人們在建築裡才能住的自然。當生活的空間可以補氧排污，日夜和四季節律的深呼吸，就能療癒身心靈創造健康，甚至睡眠也能得到改善。
療癒住戶心靈也療療了這片土地和地球，身心的療癒舒壓，感受清風徐來，除可少用空調外，撫觸愉悅的好心情和好睡眠，滋養好免疫力而減少疾病的社會成本的低碳。
而且從台灣濕性水土和體質來看，在地的夏風和冬陽是建築和身體最便宜、最佳排濕抗濕、防黴防菌的方法，同時也是愉悅和健康的泉源；夏季1M/秒的微風，體感温度有4—6度℃降温的清熱消暑效果，引「風和光」入室淨化空間，感應自然，恢復身體的節律，少空調、少耗能，守護這土地和地球。
就像現代建築之父柯比意（Le Corbusier）相信光和空氣具有藥效，也談論在建築中確切的空氣量和窗戶尺寸，讓這些完美數字能確保最佳健康，面對疫情後的新世界，「更小、更個人化的健康空間」勢必將成未來趨勢。
和築開發、和璟建設秉持「住的自然、自然的住」這樣的初心，透過美國fitwel最高3星認證得到最佳的肯定，但是對於經營者來說，這項難得的殊榮只是起步，只是期許未來更加努力，同時，也用這樣的經驗與專業為師，讓「健康宅」的實現更上一層樓，在世界的排名，看見台灣的位置。